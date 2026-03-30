NASA: astronauta subitamente deixou de conseguir falar e os médicos não sabem porquê
O astronauta que levou à primeira evacuação médica da NASA este ano afirmou que os médicos ainda não sabem porque razão adoeceu subitamente na Estação Espacial Internacional.
Episódio inesperado durante o jantar
O astronauta veterano de quatro missões espaciais, Mike Fincke, disse que estava a jantar a 7 de janeiro, depois de se preparar para uma caminhada espacial no dia seguinte, quando tudo aconteceu.
Não conseguia falar e não se recorda de qualquer dor, mas os colegas, visivelmente preocupados, reagiram de imediato ao vê-lo em sofrimento e pediram ajuda aos médicos de voo em terra.
Foi completamente inesperado. Aconteceu de forma incrivelmente rápida.
Disse numa entrevista à Associated Press, a partir do Johnson Space Center, em Houston.
Um episódio breve, mas intrigante
Fincke, de 59 anos e coronel reformado da Força Aérea, afirmou que o episódio durou cerca de 20 minutos e que se sentiu bem depois disso. E continua a sentir-se.
Nunca tinha experienciado nada semelhante antes, nem voltou a acontecer desde então.
Médicos continuam sem explicação
Os médicos já descartaram um ataque cardíaco, e Fincke garantiu que não estava a engasgar-se, mas todas as outras hipóteses continuam em aberto, podendo estar relacionadas com os seus 549 dias em ambiente de microgravidade.
Estava há cinco meses e meio na estação espacial quando o problema surgiu como “um relâmpago muito, muito rápido”.
Os meus colegas perceberam imediatamente que eu estava em sofrimento. Em segundos, todos estavam a ajudar.
Afirmou, referindo que os seis tripulantes se reuniram rapidamente à sua volta.
Privacidade médica e investigação em curso
Fincke explicou que não pode fornecer mais detalhes sobre o episódio médico. A agência espacial quer garantir que os astronautas não sintam que a sua privacidade médica será comprometida caso algo lhes aconteça.
O equipamento de ecografia da estação espacial foi utilizado no momento, e desde o regresso à Terra o astronauta já realizou vários exames.
A NASA está agora a analisar os registos médicos de outros astronautas para verificar se já ocorreram casos semelhantes no espaço.
Regresso antecipado e impacto na missão
Fincke revelou, no final do mês passado, que foi ele o astronauta que adoeceu, pondo fim à especulação pública.
Admitiu sentir-se mal por o seu problema ter levado ao cancelamento da caminhada espacial, que seria a sua décima, e a primeira da colega Zena Cardman, além de ter provocado o regresso antecipado da equipa.
A SpaceX trouxe-os de volta a 15 de janeiro, mais de um mês antes do previsto, seguindo diretamente para o hospital.
Um caso raro… e esperança de regressar
Tenho tido muita sorte por ser extremamente saudável. Isto foi uma surpresa para todos.
Afirmou.
Fincke deixou de pedir desculpa após o novo administrador da NASA, Jared Isaacman, lhe ter dito para parar.
Isto não foste tu. Foi o espaço, certo? Não desiludiste ninguém.
Garantiram-lhe os colegas.
Sempre otimista, Fincke mantém a esperança de poder regressar ao espaço um dia.