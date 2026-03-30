NASA: astronauta subitamente deixou de conseguir falar e os médicos não sabem porquê

O astronauta que levou à primeira evacuação médica da NASA este ano afirmou que os médicos ainda não sabem porque razão adoeceu subitamente na Estação Espacial Internacional.

Episódio inesperado durante o jantar

O astronauta veterano de quatro missões espaciais, Mike Fincke, disse que estava a jantar a 7 de janeiro, depois de se preparar para uma caminhada espacial no dia seguinte, quando tudo aconteceu.

Não conseguia falar e não se recorda de qualquer dor, mas os colegas, visivelmente preocupados, reagiram de imediato ao vê-lo em sofrimento e pediram ajuda aos médicos de voo em terra.

Foi completamente inesperado. Aconteceu de forma incrivelmente rápida.

Disse numa entrevista à Associated Press, a partir do Johnson Space Center, em Houston.

Um episódio breve, mas intrigante

Fincke, de 59 anos e coronel reformado da Força Aérea, afirmou que o episódio durou cerca de 20 minutos e que se sentiu bem depois disso. E continua a sentir-se.

Nunca tinha experienciado nada semelhante antes, nem voltou a acontecer desde então.

Médicos continuam sem explicação

Os médicos já descartaram um ataque cardíaco, e Fincke garantiu que não estava a engasgar-se, mas todas as outras hipóteses continuam em aberto, podendo estar relacionadas com os seus 549 dias em ambiente de microgravidade.

Estava há cinco meses e meio na estação espacial quando o problema surgiu como “um relâmpago muito, muito rápido”.

Os meus colegas perceberam imediatamente que eu estava em sofrimento. Em segundos, todos estavam a ajudar.

Afirmou, referindo que os seis tripulantes se reuniram rapidamente à sua volta.

Privacidade médica e investigação em curso

Fincke explicou que não pode fornecer mais detalhes sobre o episódio médico. A agência espacial quer garantir que os astronautas não sintam que a sua privacidade médica será comprometida caso algo lhes aconteça.

O equipamento de ecografia da estação espacial foi utilizado no momento, e desde o regresso à Terra o astronauta já realizou vários exames.

A NASA está agora a analisar os registos médicos de outros astronautas para verificar se já ocorreram casos semelhantes no espaço.

Regresso antecipado e impacto na missão

Fincke revelou, no final do mês passado, que foi ele o astronauta que adoeceu, pondo fim à especulação pública.

Admitiu sentir-se mal por o seu problema ter levado ao cancelamento da caminhada espacial, que seria a sua décima, e a primeira da colega Zena Cardman, além de ter provocado o regresso antecipado da equipa.

A SpaceX trouxe-os de volta a 15 de janeiro, mais de um mês antes do previsto, seguindo diretamente para o hospital.

Um caso raro… e esperança de regressar

Tenho tido muita sorte por ser extremamente saudável. Isto foi uma surpresa para todos.

Afirmou.

Fincke deixou de pedir desculpa após o novo administrador da NASA, Jared Isaacman, lhe ter dito para parar.

Isto não foste tu. Foi o espaço, certo? Não desiludiste ninguém.

Garantiram-lhe os colegas.

Sempre otimista, Fincke mantém a esperança de poder regressar ao espaço um dia.