10 novos jogos de junho de 2025

O mês de junho chega carregado de novos lançamentos no mundo dos videojogos. Entre títulos independentes, grandes produções e sequelas aguardadas, há propostas para vários gostos e plataformas. Fique com os dez lançamentos que destacamos.

Mario Kart World – 5 de junho

Mario Kart World é o primeiro título da série a chegar à Nintendo Switch 2 e marca uma evolução significativa da fórmula habitual. Inclui pela primeira vez um modo de exploração em mundo aberto entre corridas, além de um novo modo competitivo chamado "Knockout Tour".

O jogo permite até 24 jogadores online, com lobbies globais e funcionalidades sociais como chat de voz.

Visualmente mais detalhado e com novas pistas inspiradas em várias regiões do mundo, é uma aposta forte da Nintendo para mostrar o poder da sua nova consola.

Mario Kart World

Dune: Awakening – 10 de junho

Dune: Awakening é um MMO de sobrevivência em mundo aberto, desenvolvido pela Funcom, que transporta os jogadores para o planeta Arrakis.

Num universo alternativo onde Paul Atreides nunca nasceu, os jogadores assumem o papel de um agente infiltrado dos Bene Gesserit, explorando um mundo em guerra entre as Casas Atreides e Harkonnen.

O jogo foca-se tanto em PvP como PvE, com sistemas de crafting, construção de bases e diplomacia, destacando-se pelo seu ambiente hostil, exigindo gestão de recursos como água e proteção contra vermes da areia.

Disponível inicialmente para PC, com versões para PS5 e Xbox Series X|S previstas para mais tarde.

Dune: Awakening

MindsEye – 10 de junho

MindsEye é um jogo de ação narrativa integrado no universo da plataforma Everywhere, desenvolvido pela Build A Rocket Boy, liderada por Leslie Benzies, um nome famoso na indústria devido a projetos como GTA III, GTA Vice City, GTA V, etc.

O jogo aposta numa experiência cinematográfica em que o jogador alterna entre condução, tiroteios e exploração em mundo semiaberto. A história decorre numa cidade tecnológica chamada Redrock e inclui elementos de conspiração e vigilância.

Visualmente impressionante, o jogo mostra o que o estúdio é capaz de fazer fora da sombra de GTA. Lançamento previsto para PC, PS5 e Xbox Series X|S.

MindsEye

The Alters – 13 de junho

Desenvolvido pelos estúdios polacos 11 bit, conhecidos por This War of Mine, The Alters é um jogo que mistura gestão, narrativa e sobrevivência.

O jogador encarna Jan Dolski, um trabalhador preso num planeta hostil, que descobre uma forma de criar versões alternativas de si próprio, os “alters”, cada um com diferentes características e aptidões.

É necessário gerir a base, interagir com os clones e tomar decisões morais com impacto na narrativa.

Com um estilo visual apelativo e uma atmosfera introspectiva, estará disponível para PC, PS5 e Xbox Series X|S, e estará também no Game Pass.

The Alters

TRON: Catalyst – 17 de junho

Neste novo jogo do universo TRON, desenvolvido pela Bithell Games, o jogador assume o papel de um programa chamado Exo.

O jogo combina ação, stealth e puzzles, tudo com uma perspetiva isométrica e uma direção artística fiel ao estilo néon da série e promete também uma mistura entre combate tático e exploração, com forte ênfase na narrativa.

A história explora a luta de Exo contra um regime opressivo dentro da rede. Estará disponível para PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

TRON: Catalyst

Rematch – 19 de junho

Desenvolvido pela Sloclap, conhecida pelo seu sucesso com Sifu, Rematch é um jogo de futebol arcade 5v5 que ao contrário dos jogos tradicionais do género, aqui há uma fusão com mecânicas de ação, combate e poderes especiais, resultando em partidas rápidas, dinâmicas e caóticas.

Os jogadores controlam um único atleta por equipa, participando em partidas sem interrupções, faltas ou foras de jogo.

O jogo oferece modos multijogador e personalização de avatares, estando disponível para PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Rematch

Broken Arrow – 19 de junho

Broken Arrow é um jogo de estratégia em tempo real que se inspira em clássicos como Wargame e World in Conflict. Foca-se em combates militares modernos, permitindo aos jogadores escolher entre forças dos EUA ou da Rússia.

Um dos pontos fortes do jogo é o elevado nível de personalização das unidades, com mais de 200 veículos, infantaria e equipamento à disposição.

O jogo inclui modos multijogador e campanhas individuais, e destaca-se também pelo detalhe técnico na simulação dos combates. Exclusivo para PC via Steam.

Broken Arrow

BitCraft Online – 20 de junho

BitCraft é um MMO sandbox focado em comunidade e exploração, onde os jogadores começam sozinhos no mundo, mas são incentivados a colaborar para construir civilizações.

Não há combate centrado em PvP direto; em vez disso, a progressão depende de agricultura, carpintaria, comércio, navegação e outras atividades produtivas.

A estética minimalista e o ritmo calmo distinguem-no de outros MMOs tradicionais. Depois de vários testes fechados, o jogo entra agora em acesso antecipado no PC, com perspetiva de expansão para outras plataformas.

BitCraft Online

Death Stranding 2: On the Beach – 26 de junho

A aguardada sequela do título de Hideo Kojima continua a acompanhar Sam Bridges numa nova jornada num mundo ainda mais fragmentado.

Death Stranding 2 introduz mecânicas como navegação marítima, combate mais refinado e novas personagens com destaque para o elenco de luxo, que inclui Norman Reedus, Elle Fanning e Léa Seydoux.

O jogo mantém o estilo contemplativo e estranho do original, agora com um tom mais surreal e uma narrativa ainda mais ambiciosa. Será exclusivo para PlayStation 5.

Death Stranding 2: On the Beach

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic – 30 de junho

O novo título da popular série Five Nights at Freddy’s aprofunda o lore da saga ao introduzir o “Mimic”, uma IA que imita pessoas e vozes familiares para atrair as suas vítimas.

O jogador é colocado na antiga oficina de disfarces de Murray, um local cheio de segredos e armadilhas, e terá de sobreviver a mais uma noite de horrores com novas mecânicas e sustos inesperados.

Visualmente mais polido que os anteriores, o jogo mantém o estilo de terror psicológico da série. Sai para PC, PS5 e plataformas digitais como a Epic Games Store.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic