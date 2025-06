Dica: como copiar apenas uma parte de uma mensagem na app mobile do WhatsApp

Todas as apps têm espaço para evoluir. E o WhatsApp não é exceção. Uma das suas mais recentes novidades é a capacidade de copiar apenas secções específicas de uma mensagem no smartphone, algo que para muitos (incluindo eu) era uma dor de cabeça não conseguir fazer...

Disponibilidade da funcionalidade do WhatsApp

Esta funcionalidade está a ser implementada gradualmente e poderá ainda não estar acessível a todos os utilizadores. Atualmente, foi confirmada a sua presença na versão do WhatsApp para iPhone, mas a sua chegada ao Android ainda não foi generalizada.

Consequentemente, muitos utilizadores do sistema operativo da Google poderão ter de aguardar pela atualização oficial ou, alternativamente, considerar a instalação da versão beta do WhatsApp para tentar aceder antecipadamente a esta ferramenta.

📝 É importante salientar que esta funcionalidade de selecionar texto específico já existe há algum tempo no WhatsApp Web e nas versões desktop. Nestas plataformas, a utilização do rato permite selecionar com precisão os fragmentos de texto desejados.

Como copiar excertos de mensagens na app mobile

1. Primeiramente, abra a conversa do WhatsApp que contém a mensagem da qual pretende copiar um excerto.

2. Uma vez na conversa, localize a mensagem específica. Prima e mantenha na mensagem.

Esta ação inicial fará com que a mensagem completa fique destacada, exibindo simultaneamente um menu com opções como "Responder", "Reencaminhar", entre outras. Neste ponto, é crucial não interagir com nenhuma dessas opções.

3. Em vez disso, volte a manter o dedo pressionado, desta vez diretamente sobre o texto da mensagem que já se encontra destacada.

Ao realizar este segundo toque prolongado, surgirão no interior da mensagem destacada os marcadores de seleção (dois cursores, um no início e outro no fim do texto selecionável). Agora, poderá arrastar estes marcadores para delimitar com precisão o excerto de texto que lhe interessa.

Após definir a seleção, ser-lhe-ão apresentadas as opções para copiar o fragmento para a área de transferência ou, em alguns casos, partilhá-lo diretamente.

