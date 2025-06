WhatsApp prepara-se para lançar nomes de utilizador, reforçando a privacidade

Há muito que se espera que o WhatsApp disponibilize usernames, por forma a reforçar a privacidade dos utilizadores que, para já, têm de recorrer a um número de telefone visível. Entretanto, novas informações indicam que os nomes de utilizador estão prestes a ser uma realidade.

Ainda em desenvolvimento, o novo recurso foi detetado pelo WABetaInfo, numa versão beta recente da aplicação TestFlight. Após muitos pedidos, os nomes de utilizador permitirão que os utilizadores escolham um nome único, à semelhança do que já acontece noutros serviços de mensagens, como o Telegram e o Signal.

O WABetaInfo encontrou strings que parecem confirmar que o WhatsApp está a desenvolver ativamente a interface e as normas em torno do novo sistema de usernames.

Nomes de utilizador esconderão o número de telefone

Aparentemente, o recurso foi projetado com a privacidade do número de telefone em mente: quando estiver ativo, os utilizadores que entrarem em contacto sem ter o número do destinatário verão o nome de utilizador por predefinição.

Para já, sabe-se que as normas para os nomes de utilizador incluem o seguinte:

Os usernames não podem começar com "www.", pois isso pode induzir os utilizadores a pensar que estão a interagir com uma entidade oficial do site. Os usernames devem incluir pelo menos uma letra, o que impede o uso de usernames compostos apenas por números ou símbolos. Apenas determinados caracteres são permitidos: letras minúsculas (a–z), números (0–9), pontos e sublinhados. Isto ajudará a manter uma estrutura limpa e previsível em todos os usernames.

Conforme está a ser partilhado pela imprensa, depois de escolher um nome de utilizador válido, o WhatsApp irá confirmá-lo e, a partir daí, o nome de utilizador aparecerá nas conversas privadas e em grupo onde o número de telefone do utilizador estava anteriormente visível.

Além disso, se um nome de utilizador for atualizado posteriormente, o WhatsApp planeia enviar uma mensagem do sistema para as conversas a informar sobre a alteração.

Entretanto, uma potencial atualização da versão web do WhatsApp deverá permitir que os utilizadores verifiquem se um nome de utilizador desejado ainda está disponível.

Apesar de estar ainda em desenvolvimento e não ter sido lançada para testes, a presença de strings sugere que o lançamento dos nomes de utilizador está cada vez mais perto, juntando-se a outras novidades que temos conhecido, recentemente.