WhatsApp prepara um modo blindado para proteger contra ataques cibernéticos

O WhatsApp prepara um novo modo de segurança robusto para ajudar os utilizadores. Este combinará múltiplas proteções contra ataques cibernéticos usando ferramentas já conhecidas. Terá bloqueio de ficheiros suspeitos, chamadas desconhecidas, controlo de grupos e ocultação de IP. Desta forma, todos vão poder estar protegidos.

WhatsApp prepara um novo modo blindado

O WhatsApp continua a reforçar a proteção dos utilizadores com o desenvolvimento de uma nova funcionalidade denominada "configurações de segurança rigorosas da conta". É concebida para quem deseja aplicar controlos mais rigorosos à sua privacidade. Esta ferramenta permitirá aos utilizadores ativar várias definições de segurança para fornecer uma proteção abrangente contra ameaças digitais.

Claro que o WhatsApp planeia incluir esta funcionalidade em breve para garantir maior segurança às contas dos utilizadores. Este é um modo de segurança destinado principalmente a pessoas que possam estar mais expostas a ataques cibernéticos, como figuras públicas ou utilizadores de alto risco. Ainda assim, qualquer pessoa possa ativá-lo se assim o desejar.

As medidas incluem o bloqueio automático de suportes e ficheiros enviados por indivíduos desconhecidos, impedindo o download não autorizado de fotos, vídeos ou documentos e evitando assim a receção de conteúdos maliciosos. O sistema também desativará a pré-visualização de links para impedir que sites externos revelem o endereço IP do utilizador ao gerar metadados.

Para proteger contra ataques cibernéticos

Outra melhoria será o silenciamento automático de chamadas de números não guardados. Esta medida que reduzirá o spam e bloqueará certas tentativas de ataque. Além disso, o modo protegido limitará os convites para grupos apenas a contactos conhecidos, impedindo que os utilizadores sejam adicionados sem o seu consentimento.

As melhorias de segurança adicionais incluem notificações para alterações nos códigos de encriptação, verificação em dois passos com PIN e restrição da visibilidade de dados pessoais, como a fotografia de perfil, o estado ou a última ligação, somente para os contactos guardados.

A opção de ocultar o endereço IP durante as chamadas também será integrada, redirecionando-as através dos servidores do WhatsApp para proteger a localização do utilizador. Este novo modo estrito ou protegido bloqueará temporariamente determinadas definições para manter a consistência da definição. A sua ativação é totalmente opcional e destina-se principalmente a contas que enfrentam maiores riscos digitais.