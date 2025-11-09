E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos da solução Ao-Solar Extender da Nissan, fomos conhecer o novo Renault Twingo, analisámos o smartwatch Huawei Watch Ultimate 2 e o smartphone Xiaomi 15T Pro, e muito mais.

A importância da IA está mais que clara nos dias de hoje. As grandes empresas tomaram consciência disso e estão já a aproveitar. Assim, a Google lançou o seu primeiro anúncio de TV gerado por inteligência artificial. Temos um peru a fugir de um galinheiro usando o modo de pesquisa por IA. Será que vai funcionar?

Chegou, em setembro, mais latino do que nunca. Agora, os clientes portugueses, que partilham o ADN com este modelo, já podem encomendar o novo Renault Clio, com as primeiras entregas previstas para o início de 2026.

A Atari voltou a mergulhar nas suas origens e, desta vez, em parceria com a PLAION REPLAI, apresentou uma edição muito especial da sua icónica consola: Atari 2600+ Pac-Man Edition. Lançada a 31 de outubro de 2025, data perfeita para uma fantástica sugestão de presente de Natal, esta edição limitada é uma homenagem vibrante a duas das marcas mais reconhecidas e queridas da história dos videojogos.

A Apple tem uma excelente novidade para os utilizadores em Portugal e no resto da Europa. A melhor funcionalidade dos novos AirPods Pro 3 e noutros auscultadores com o chip H2 vai finalmente chegar ao nosso país e assim dar ainda mais a este novo hardware. A Tradução ao Vivo em breve será uma realidade para todos.

Porque é que o Renault 5 E-Tech ainda faz virar muitas cabeças enquanto rola estrada fora? Será pela emoção nostálgica que o modelo ainda provoca? Ou pelo evidente prazer da condução de quem o conduz? Sentámo-nos ao volante deste já icónico automóvel para perceber o fenómeno.

No Japan Mobility Show, a Nissan anunciou um protótipo equipado com um sistema de produção de energia solar integrado. De nome Ao-Solar Extender, o sistema de painéis solares procura reduzir a dependência da rede elétrica e aumentar a conveniência da utilização de veículos elétricos.

A Huawei redefine o treino desportivo com a Huawei Watch GT 6 Series, um smartwatch concebido para quem procura otimizar o seu rendimento. Ao introduzir a medição de potência virtual de ciclismo, uma métrica até agora reservada a equipamentos profissionais, a marca torna acessível a todos os entusiastas um treino mais inteligente e eficiente.

Um novo avanço na nanomedicina promete revolucionar o tratamento do cancro. Investigadores conseguiram reformular um fármaco clássico, tornando-o milhares de vezes mais eficaz e praticamente isento de efeitos secundários.

Fazer o básico bem feito parece simples, mas nem todas as fabricantes conseguem fazê-lo com mestria. Em resposta ao mercado, que implorava por modelos ajustados aos seus bolsos, a Renault resolveu um problema para o qual ela própria se fartou de avisar: repensou o Twingo e acaba de apresentar a versão E-Tech por menos de 20.000 euros!

O HUAWEI Watch Ultimate 2 é o smartwatch mais avançado da marca, com corpo em titânio líquido, resistência a mergulho técnico até 100 metros, GPS de dupla frequência e sensores de nova geração para monitorização de saúde e desempenho. Tivemos connosco este smartwatch e agora mostramos tudo o que quer saber!

A Xiaomi já nos habituou a ter excelentes smartphones. Com o Xiaomi 15T Pro isso volta a ser provado, com câmaras Leica, ecrã de topo e desempenho poderoso. Uma aposta forte da Xiaomi que quer conquistar o segmento premium com equilíbrio e qualidade. Conheça este novo smartphone!

A chegada do final do Verão corresponde normalmente à chegada também de um novo EA SPORTS FC. Com efeito, EA SPORTS FC 26 já foi lançado e, após ter dado ouvidos às vozes dos jogadores, será que a edição deste ano descola do aparente marasmo no qual a série se tem mantido? Já passou algum tempo sobre o seu lançamento mas, não poderíamos deixar passar a ocasião, claro!

Num mundo cada vez mais dependente de serviços cloud para alojamento, muitos ainda preferem as soluções físicas e locais. Estas muitas vezes não são fáceis de usar ou até simples de transportar. A SanDisk mudou isso e apresentou agora a pen USB-C de 1 TB mais pequena do mundo.