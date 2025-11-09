Fibras invisíveis na roupa que contam a sua história como um código genético

Todos os anos, milhões de toneladas de roupa acabam em aterros porque não é possível saber com certeza do que são feitas ou de onde vêm. Uma startup americana está a mudar isso, criando fibras invisíveis que contam a história de cada peça. Tecnologia!

A startup Fibarcode, surgida na Universidade de Michigan, propõe uma solução inovadora: fibras fotónicas integradas diretamente no tecido, funcionando como “códigos de barras invisíveis”.

Quase impossíveis de falsificar ou remover, permitem identificar cada peça com precisão através de uma inspeção ótica especializada.

O poder das fibras fotónicas

Estas fibras não dependem de tintas nem de circuitos eletrónicos. Baseiam-se em microestruturas de acrílico e policarbonato que manipulam a luz de forma semelhante às asas de uma borboleta ou às penas de um beija-flor.

Cada fibra codifica uma assinatura única de luz, revelando materiais, país de fabrico, fornecedores e até processos de tingimento ou acabamentos.

A informação pode ser usada para verificar autenticidade, otimizar reciclagem e facilitar reparações profissionais, sem etiquetas externas.

Um passo para a economia circular têxtil

Atualmente, reciclar roupas exige muitas vezes separação manual ou incineração de materiais não identificados.

Com as fibras fotónicas, os tecidos podem ser classificados de forma precisa desde o primeiro escaneamento, aumentando eficiência e qualidade do reciclado.

Fibarcode já conta com 1,6 milhões de dólares de financiamento e está em fase piloto, procurando parceiros na indústria e centros de reciclagem.

Autenticidade, transparência e reparação

Além do impacto ambiental, a tecnologia garante autenticidade e combate falsificações. Também permite reparações mais precisas: oficinas e plataformas de segunda mão podem identificar materiais sem suposições, prolongando a vida útil das peças.

Esta rastreabilidade integrada é um selo de confiança real, baseado em dados, não marketing.

Potencial e futuro

As fibras fotónicas são uma ferramenta poderosa para a moda circular, capaz de reduzir resíduos, fomentar o design sustentável, apoiar reutilização e combater o greenwashing.

A adoção em larga escala depende de que marcas, recicladores e governos reconheçam esta tecnologia como um padrão mínimo de responsabilidade têxtil.

Quando a roupa contar a sua própria história, deixará de ser lixo para se tornar um recurso valioso, e isso, no contexto da crise climática atual, faz toda a diferença.