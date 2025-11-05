Ciclistas, medição da potência diretamente no pulso com a Huawei Watch GT 6 Series

A Huawei redefine o treino desportivo com a Huawei Watch GT 6 Series, um smartwatch concebido para quem procura otimizar o seu rendimento. Ao introduzir a medição de potência virtual de ciclismo, uma métrica até agora reservada a equipamentos profissionais, a marca torna acessível a todos os entusiastas um treino mais inteligente e eficiente.

Até agora, a medição da potência - o indicador mais fidedigno do esforço de um ciclista - exigia a instalação de medidores externos complexos e dispendiosos. A Huawei Watch GT 6 Series elimina essa barreira ao calcular a potência em tempo real, diretamente a partir do pulso.

Para garantir a sua precisão, segundo a Huawei, foram realizados testes rigorosos em 1155 cenários distintos, resultado de uma investigação exaustiva, que permite que qualquer ciclista compreenda o seu esforço e estruture treinos com base na métrica mais relevante para a sua evolução.

Precisão em todas as atividades ao ar livre

Este rigor técnico estende-se a todas as atividades ao ar livre. O renovado Sistema de Posicionamento Sunflower garante um registo de rota de alta fidelidade, crucial nos mais de 100 modos desportivos que o smartwatch acompanha, com especial destaque para o ciclismo, golfe e trail.

A funcionalidade é complementada pela possibilidade de descarregar rotas para navegação offline, o que garante que o ecrã, com até 3000 nits de brilho, permanece legível mesmo sob luz solar intensa, e o utilizador é capaz de acompanhar todo o percurso, mesmo offline.

Além da performance, a Huawei Watch GT 6 Series é um aliado na gestão da saúde e bem-estar. Graças ao sistema Huawei TruSense, o dispositivo monitoriza parâmetros vitais como os seguintes:

Ritmo cardíaco;

Saturação do oxigénio no sangue (SpO2);

Respiração durante o sono;

Eletrocardiogramas (ECG).

A motivação diária é incentivada pelos novos Anéis de Atividade, que de forma intuitiva convidam o utilizador a cumprir os seus objetivos de movimento, exercício e tempo em pé.

Design e funcionalidades para o dia a dia

Estas funcionalidade de desporto e saúde e bem-estar são complementadas por características que simplificam o dia a dia. Com uma autonomia de até 21 dias, o smartwatch funciona como um assistente pessoal que permite atender chamadas e receber notificações.

A conveniência está, também, presente nos pagamentos, com a tecnologia NFC através da aplicação Quicko Wallet. Estas funcionalidades estão integradas num design clássico e intemporal, que recorre a materiais como o titânio e o vidro de safira. A sua versatilidade, disponível em seis versões distintas, assegura a transição perfeita do ginásio para o escritório.