Ao-Solar Extender: a solução da Nissan para prolongar a autonomia dos veículos elétricos

No Japan Mobility Show, a Nissan anunciou um protótipo equipado com um sistema de produção de energia solar integrado. De nome Ao-Solar Extender, o sistema de painéis solares procura reduzir a dependência da rede elétrica e aumentar a conveniência da utilização de veículos elétricos.

No sentido de reduzir a dependência da rede elétrica e simplificar o carregamento diário, a Nissan desenvolveu internamente o sistema Ao-Solar Extender.

Para demonstrá-lo, a fabricante automóvel instalou-o num Nissan Sakura, o veículo elétrico mais vendido no Japão nos últimos três anos consecutivos e elogiado pela sua autonomia para as deslocações diárias.

Entenda o Ao-Solar Extender da Nissan

Montado no tejadilho, o sistema permite carregar o veículo tanto em movimento como estacionado.

O painel fixo capta energia solar durante a condução, enquanto um painel adicional e extensível aumenta a superfície de captação e a produção de energia até aproximadamente 500 watts.

O painel extensível oferece ainda sombra, reduzindo a entrada de luz pelo para-brisas e, consequentemente, a temperatura no habitáculo, diminuindo a necessidade de utilização do ar condicionado.

Todo o sistema foi concebido "de forma a minimizar a resistência ao vento e a integrar-se harmoniosamente no design do Nissan Sakura, sem comprometer a aerodinâmica e a estética do veículo".

Este conceito exemplifica o segundo pilar da estratégia Re:Nissan, um compromisso renovado com a entrega de produtos e soluções de mobilidade inovadores que melhorem a experiência do cliente, segundo a empresa, num comunicado.

A integração da tecnologia solar no Nissan Sakura reflete o compromisso da marca com soluções de mobilidade sustentáveis e inovadoras, reforçando a sua posição no competitivo segmento dos kei cars, no Japão.

Afinal, a equipa de desenvolvimento estima que o sistema possa gerar energia suficiente para suportar até 3000 km de autonomia por ano.

Nissan criou uma resposta à necessidade real dos clientes

Dados de condução dos proprietários do Nissan Sakura indicam, segundo a empresa, que muitos realizam principalmente percursos curtos, como deslocações escolares ou compras.

Este hábito sugere que a energia solar pode praticamente eliminar a necessidade de carregamento na rede para uma parte significativa dos utilizadores.

Além disso, o Ao-Solar Extender pode funcionar como fonte de energia de emergência em situações de desastre.

O conceito deste sistema nasceu no concurso interno de ideias da Nissan, em 2021, e prevê-se que seja lançado comercialmente no futuro, com a data a anunciar posteriormente.