Análise EA SPORTS FC 26 (Playstation 5)

A chegada do final do Verão corresponde normalmente à chegada também de um novo EA SPORTS FC. Com efeito, EA SPORTS FC 26 já foi lançado e, após ter dado ouvidos às vozes dos jogadores, será que a edição deste ano descola do aparente marasmo no qual a série se tem mantido? Já passou algum tempo sobre o seu lançamento mas, não poderíamos deixar passar a ocasião, claro!

Cada inicio de temporada no mundo real, corresponde também ao aparecimento de uma nova edição de EA SPORTS FC (antigo FIFA) sendo que este ano não foi excepção.

Dessa forma, EA SPORTS FC 26 já se encontra entre nós (há algum tempo) e tivemos o prazer de experimentar o jogo que, segundo a EA SPORTS, foi desenvolvido com base nos feedbacks que os jogadores têm vindo a dar em relação ao jogo.

Antes de avançar convém referir que, tal como nos anos anteriores, a edição deste ano, não apresenta nenhuma reformulação de EA SPORTS FC. Apresenta, isso sim, algumas novidades mais visíveis que vieram de encontro a alguns pedidos dos fãs e que, de certa forma, transformam a experiência. É claro que me refiro principalmente à implementação de um sistema dual de modos de jogo, Modo Autêntico e Modo Competitivo.

São dois novos modos de jogo, ou melhor, duas novas predefinições de ajudas e opções que criam duas jogabilidades distintas e que, por sua vez, transformam a experiência de EA SPORTS FC 26 completamente, consoante a opção selecionada.

Na realidade, não se tratam de novidades virgens. Estes dois modos apresentam efetivamente jogabilidades distintas entre si mas, a verdade é que se tratam de formas de agrupar numa espécie de template, um conjunto de afinações nas Opções que na sua maioria, sempre estiveram disponíveis em FIFA e AS SPORTS FC.

No entanto, arrisco-me a dizer que é uma inclusão bem-vinda, pois permite, de forma simples e imediata, alterar a jogabilidade de EA SPORTS FC 26 e, dessa forma, satisfazer claramente a todo o tipo de jogadores.

De uma forma resumida, o Modo Autêntico, com uma jogabilidade mais lenta e de certa forma, mais realista, apresenta-se claramente direcionado para partidas nos modos offline e partidas casuais, enquanto que o Modo Competitivo, bastante mais frenéticos, mais dinâmico e com uma maior tendência para o uso e abuso das habilidades extremas dos jogadores, será o mais orientado para os modos online competitivos, como o Ultimate Team.

Com efeito, o Modo Autêntico, assente em estatísticas obtidas a partir dos jogadores reais, apresenta uma jogabilidade mais lenta e com maior incidência na componente tática, ou seja, convidando os jogadores a perceber o jogo, e a tentar encontrar formas de furar as defesas contrárias, em vez de assentar o seu jogo nas habilidades quase impossíveis de atletas com superpoderes.

Esses superpoderes estão reservados para o modo Competitivo que é mais rápido e com uma miríade de opções, fintas, movimentos e lances de perigo simplesmente estratosféricos e, dessa forma, guardados para os modos online competitivos.

Convém, por esta altura, tranquilizar os novos jogadores da série que se aventurem em EA SPORTS FC 26, indicando que apesar de ser um modo mais realista e mais exigente, o Modo Autêntico não é nenhuma montanha impossível de escalar para ser dominada.

Estes dois modos, acabam por representar uma lufada de ar fresco no jogo, pois estendem-se a praticamente todos os modos de jogo (apesar de offline, haver algumas limitações). Apreciei bastante do Modo Autêntico até mesmo porque se torna um pouco mais desafiador, trazendo ainda consigo uma grande dose de imprevisibilidade à experiência de jogo.

Em muitas ocasiões no futebol real, as equipas deparam-se com situações imprevistas e pouco comuns, como relvados completamente encharcados ou com um temporal a assolar o local. Esses elementos são simulados no Modo Autêntico, e têm um impacto direto no jogo.

E ainda têm um impacto maior se tivermos em conta que neste Modo Autêntico, o sistema de cansaço e fadiga é mais notório nos jogadores, afetando os sprints, a duração dos mesmos, os passes,... o pacote completo deste modo, acaba por ser muito empolgante, tendo recebido alterações e afinações nas mecânicas de passe, nos posicionamentos do jogador, nuances dos remates, nas reações dos guarda redes, nos efeitos da resistência/fadiga. Para quem aprecia a componente mais tática do futebol, este é o Modo de eleição.

Por exemplo, os jogadores não conseguem manter a mesma velocidade em acelerações, dando uma sensação real de cansaço à medida com que o sprint se prolonga. E quanto mais perto do final do jogo, maior essa sensação.

A Inteligência Artificial de EA SPORTS FC 26 também foi aprimorada em muitas ocasiões. Além das implementações decorrentes do Modo de Jogo selecionado, os nossos companheiros da IA são bem mais participativos durante os jogos dando mais opções de ataque, seja na procura de espaços entre a defesa, abrindo pelas alas, ou até mesmo fazendo sprints rápidos, mesmo que a posição e função deles não tenha essa finalidade.

Também a defesa se encontra com melhorias mas as inovações que se verificam com maior incidência, é a atuação dos guarda redes. Com efeito, os redes encontram-se muito melhores em EA SPORTS FC 26, resolvendo muitos problemas que ao longos dos anos, têm vindo a tirar a paciência a muitos jogadores. Apesar de ainda haver espaço para melhorias dos redes, muitas das falhas simplesmente surreais que aconteciam antes em catadupa, foram corrigidas. Finalmente!

Graficamente, o jogo encontra-se muito bom, melhor que o do ano passado mas sem apresentar uma revolução, claro. Há mais animações para os movimentos no decorrer das partidas, sejam passes, fintas, desarmes, remates. Desta forma, os jogadores adquirem mais agilidade em todos os lances do jogo.

Também a física da bola foi afinada, e os ressaltos ocorrem de uma forma que parece mais natural. Continuam a haver alguns disparates, também continuam a haver erros crassos dos guarda redes, mas a evolução é real e visível.

Com o avançar do tempo, a série (ainda como FIFA e mais tarde como EA SPORTS FC), foi adquirindo mais conteúdo extra linhas e em EA SPORTS FC 26 essa tendência manteve-se com a inclusão de novas animações e sequências antes, durante e depois das partidas. Pode não parecer nada de crucial para os jogos, mas acrescenta um pouco de glamour a cada partida.

Mas por falar em conteúdo extra linhas, também não posso deixar de referir o Modo Carreira (tanto Treinador como Jogador) que, apesar de terem sido pouco "mexidos" apresentam mais drama e história.

Mas há mais novidades e a inclusão dos dois modos de jogo, Autêntico e Competitivo, o Modo Carreira ganhou bastante, pois os jogos tornam-se assim, mais (ou menos) exigentes para quem pretende fazer uma carreira em EA SPORTS FC 26.

Na sua essência o modo Carreira é bastante familiar, e além da adição de algum drama inesperado fora do campo ofereça algumas novas variáveis ​​com as quais lidar, uma das principais novidades é a forma como se pode criar uma carreira.

A Carreira de Treinador apresenta duas opções, ao Vivo ou Original, permitindo a criação de uma carreira tradicional ou então, criar uma carreira com alguns desafios pelo meio. Até chega mesmo ao ponto de permitir pegar numa equipa com a classificação real no seu campeonato.

Há também uma abundância de novas opções de interação dentro do Modo Carreira que impactam o desenvolvimento do jogador.

Com a nova adição "Desafios", o EA SPORTS FC 26 faz com que a Carreira de um jogador, posso assumir um papel mais interventivo, com a existência de objetivos, regras e limitações para cada desafio. Por exemplo, podemos tentar criar uma dinastia no nosso clube mas apenas usando jogadores com idades inferiores a 27 anos.

Ainda no seguimento do que os jogadores pediram, foram implementadas melhorias e afinações tão várias como as danças de treinadores mais volátil, havendo contratação ou demissão um pouco por todo o mundo do futebol, trazendo cada um, a sua estrutura tática para o seu novo clube.

Noutro prisma, existe o modo Pro Clubs que, em EA SPORTS FC 26 traz alterações algo radicais. Em vez de podermos escolher livremente a posição do nosso jogador e de podermos mover os seus pontos de habilidade para corresponder a essa posição, agora o jogador terá de escolher um Arquétipo inicialmente, que só por si custa pontos para desbloquear, e ficaremos "agarrados" a esse Arquétipo até que possamos desbloquear outro.

Cada arquétipo é baseado na forma de jogar de determinados tipos de jogador, assentando em certos atributos como drible, compostura ou velocidade, por exemplo. Cada Arquétipo apresenta um conjunto de níveis, que permitem a aquisição de pontos de atributos para aprimorar as habilidades até que correspondam a uma especialização. Quanto às especializações, elas também se concentram em determinados tipos de jogadores e respetivas posições, em diferentes partes do jogo. Com esta miscelânea de opções, o resultado final poderá ser bastante diferente do pretendido mas o processo de criação do nosso jogador, não deixa de ser interessante.

Uma das situações mais polémicas e que está, e muito, relacionada com as recentes novidades em redor da própria companhia EA SPORTS, é a inclusão de um Passe de Temporada, que é um pouco triste, especialmente sabendo que EA SPORTS FC 26, já se trata de um jogo cheio de micro transações.

É negócios, claro! Mas no entanto, retira claramente capacidade competitiva a quem não queira investir mais dinheiro no jogo, além do que gastou na sua aquisição (até mesmo pela possibilidade de haverem jogadores Heróis e Ícones, que poderão apenas ser disponibilizados por via do Premium Pass).

Algumas mudanças na interface também foram implementadas e não foram meramente estéticas. Por exemplo, uma segunda barra abaixo do nome do jogador indica a classificação da habilidade e a preferência de pé dele, podendo ser mais personalizada e transmitindo mais facilmente as características daquele jogador.

Também as sobreposições de estatísticas no decorrer do jogo são agora mais modernas e mais interessantes, além de mais variadas também. Todos os replays encontram-se fantásticos, e o comportamento das claques (da casa e forasteiras) no decorrer do jogo, estão impecáveis.

Falando no Ultimate Team, continua e continuará a ser o "morango em cima do bolo" e uma grande novidade deste ano corresponde aos Eventos ao Vivo, que foram criados para fazer os jogadores pensarem mais cuidadosamente sobre as equipas que tem, pois não poderão ser repetidas. Isso adiciona uma dose necessária de criatividade ao longo da temporada, pois obriga os jogadores a criarem equipas de forma equilibrada e inteligente.

Também no Ultimate Team a mecânica de abertura de pacotes foi afinada sendo na minha opinião, mais difícil a saída de cartas daquelas mais raras. Adicionalmente todos os ajustes na velocidade do jogo, e na fadiga contribuem de uma forma mais assertiva na elaboração das jogadas.

Fora todas estas mudanças assinaladas, há muitas outras novidades, menos visíveis ou com menor impacto, que fazem com que EA Sports FC 26 possa continuar a avançar rumo ao futuro. No entanto, a cada ano que passa, parece que a margem para melhoria se estreita ainda mais.

EA SPORTS FC 26 continua a ser o Rei do Desporto Rei virtual. A ausência de concorrência e a tremenda maturidade da série a isso levam, ano após ano. No entanto, os sinais de maturidade começam já a ser uma revelação de que algo é necessário para mudar, não digo o jogo, mas a forma como o jogo chega aos jogadores todos os anos. O Rei voltou mas o seu reinado está a estagnar.