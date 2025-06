Caneta caligráfica virtual de junco? Sim, vai chegar com o iPadOS 26

Entre as muitas funcionalidades do iPadOS 26 que a Apple planeia apresentar na WWDC 2025 na próxima semana, destaca-se uma adição curiosa: a caligrafia com caneta de junco para o Apple Pencil. Mas do que se trata, na prática?

Caneta de junco é um instrumento de escrita antigo

No ano passado, a Apple lançou o Apple Pencil Pro, que introduziu gestos de aperto, deteção de rotação e feedback háptico na sua linha de stylus pela primeira vez.

Agora, com o iPadOS 26, junta estas inovações de hardware a uma nova funcionalidade de software que promete cativar utilizadores árabes e entusiastas da caligrafia em todo o mundo.

Há algumas semanas, Mark Gurman referiu na sua newsletter Power On que a Apple “tem vindo a expandir a sua presença no retalho” nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Índia, e que estava prestes a anunciar duas funcionalidades que agradariam a utilizadores dessas regiões:

Uma é um teclado bidirecional altamente avançado para alternar entre árabe e inglês. A outra é uma caneta caligráfica virtual de junco para utilizadores do Apple Pencil.

Referiu o analista da Apple.

A arte da caligrafia, como Steve Jobs amava

A primeira é bastante autoexplicativa, mas a segunda surpreendeu muitos utilizadores ocidentais, sobretudo aqueles que nunca experimentaram caligrafia.

Uma caneta de junco árabe, ou qalam, é uma ferramenta tradicional utilizada na caligrafia islâmica, conhecida pela sua capacidade de produzir traços elegantes e fluidos com espessuras variáveis.

Embora o Apple Pencil já suporte sensibilidade à pressão desde o início, nunca ofereceu de forma nativa um pincel virtual que imitasse verdadeiramente o fluxo de escrita de um qalam tradicional — até agora.

Se a Apple conseguir simular corretamente este efeito, este novo pincel replicará os traços espessos e finos característicos da caligrafia árabe, alargando o alcance artístico e cultural do Apple Pencil de forma significativa.

Este estilo de corte oblíquo é também amplamente utilizado por entusiastas da caligrafia, permitindo formas de letras ousadas e expressivas que conferem ritmo visual distinto a muitos alfabetos.

Ainda não está claro se este novo pincel virtual será exclusivo do Apple Pencil Pro ou se estará disponível noutros modelos. Mas, com a WWDC 2025 mesmo aí à porta, em breve saberemos.