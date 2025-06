Já pode encomendar o Bigster mild hybrid-G 140! Preços começam nos 24.250 euros

Compilando todos os elementos essenciais exigidos pelos clientes do segmento C-SUV, o Dacia Bigster mild hybrid-G 140 (novo motor gasolina e GPL) pode ser encomendado a partir de hoje. Os preços começam nos 24.250 euros (PVPR).

Aguardávamos o Bigster desde janeiro de 2021 e, após conhecermos a máquina, em outubro do ano passado, a Dacia colocou-nos ao volante deste modelo Essencial, mas Cool, Eco-Smart, Robusto e Outdoor, para testar a sua condução.

Agora, as encomendas para o Bigster estão oficialmente abertas, para todos os que quiserem um modelo robusto, com capacidade de apoiar os clientes nas suas atividades, sejam profissionais, de lazer ou familiares.

Os preços do Bigster mild hybrid-G 140 começam nos 24.250 euros (PVPR). Este motor, disponível a partir da versão Essential, pode ser encomendado a partir de hoje, 2 de junho de 2025.

Preços por motor e versão Motor mild hybrid-G 140 Versão Essential: 24.250 euros

Versão Expression: 25.250 euros

Versão Extreme: 27.250 euros

Versão Journey: 27.250 euros Motor mild hybrid 140 Versão Expression: 25.150 euros

Versão Extreme: 27.150 euros

Versão Journey: 27.150 euros Motor mild hybrid 130 4x4 Versão Expression: 27.250 euros

Versão Extreme: 29.250 euros Motor hybrid 155 Versão Expression: 29.459 euros

Versão Extreme: 32.459 euros

Versão Journey: 32.459 euros

Bigster combina o bicombustível com um sistema mild hybrid

Com o Bigster, a Dacia está a desbravar novos caminhos com um grupo motopropulsor que combina o bicombustível com um sistema mild hybrid de 48V.

O sistema mild hybrid apoia o motor turbo de 1,2 litros e 3 cilindros, quer funcione a gasolina ou a GPL, durante as fases de arranque e aceleração, para um maior prazer de condução e eficiência.

O motor mild hybrid-G 140 pode funcionar tanto a gasolina como a gás de petróleo liquefeito (GPL), com um depósito dedicado para cada um.

Funcionando com GPL, o Bigster mild hybrid-G 140 emite em média menos 10% de CO2 do que um motor a gasolina não híbrido equivalente.

Com dois depósitos que contêm um total de 100 litros de combustível (50 litros de gasolina e 50 litros de GPL), tem uma autonomia de até 1450 km. Um interrutor no painel de instrumentos permite uma transição rápida e suave de um tipo de combustível para o outro.

Instalado sob o piso da bagageira, o depósito de GPL não tem qualquer impacto no espaço de carga.