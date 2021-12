Os 5 smartphones que mais se destacaram em 2021

O ano de 2021 trouxe ao mercado novos smartphones, sendo que alguns deles surgiram com pormenores inovadores para o segmento, para a marca ou para o mercado de forma global.

Assim, hoje destacamos 5 dos modelos que foram inovadores de alguma forma e que ditaram mudanças.

Samsung Galaxy Z Fold3

A Samsung tem na sua linha de dobráveis uma verdadeira aposta. Depois de duas versões anteriores de relativo sucesso, o Galaxy Z Fold3, veio mostrar que os consumidores já estão recetivos a este conceito, tanto que, aparentemente, a Samsung teve que ajustar o lançamento de outros modelos mais comerciais, para responder à procura da linha de dobráveis.

Este é um smartphone de luxo que já suporta S Pen, que tem um ecrã dobrável mais resistente e fiável, além de um design bastante melhorado, face às versões anteriores. Além disso, a Samsung ainda lhe introduziu a primeira câmara por baixo do ecrã.

OnePlus 9 Pro

A OnePlus foi lançada com o intuito de oferecer smartphones com desempenho de topo, mas a preços mais acessíveis. E isso foi conseguido durante os seus primeiros lançamentos. No entanto, a chegada da concorrência chinesa acabou por lhe roubar o estatuto. Além dos preços dos smartphones aumentarem ao mesmo ritmo que os dos topo de gama, a fabricante ainda se viu limitada pela qualidade das suas fotografias.

Com a edição do OnePlus 9, a fabricante criou uma parceria muito importante com a Hasselblad, que veio trazer uma melhoria substancial ao nível da fotografia e vídeo, no OnePlus 9 Pro, essencialmente.

Além deste pormenor das câmaras, o OnePlus 9 Pro ainda oferece um ecrã com resolução QHD+, com suporte a HDR10+ e uma taxa de atualização máxima de 120Hz.

Xiaomi Mi 11 Ultra

À beira de lançar o Xiaomi 12, a fabricante chinesa colocou no início do ano no mercado o modelo Mi 11 Ultra. Falamos de um smartphone de topo com todas as tecnologias mais avançadas, ao nível de ecrã, câmaras, bateria e processador.

O Xiaomi Mi 11 Ultra, integra uma "ultra câmara" que integra o mesmo sensor GN2 de 50 MP, a câmara ultra grande angular é de 48 MP e permite captar fotos com zoom até 120 vezes.

O ecrã e AMOLED com resolução 2K e 120Hz. Tem Dolby Vision, Display Mate A+, e Gorilla Glass Victus. O processador é o Snapdragon 888, tem 5000 mAh de capacidade de bateria e ainda o mesmo sistema de som harman/kardon. Mas o maior destaque vai ainda para o pequeno ecrã colocado na traseira ao lado das câmaras.

Poco F3

O smartphone Poco F3 foi sem dúvida alguma um dos melhores smartphones lançados na gama média em 2021.

Com um processador Snapdragon 870 5G, é capaz de garantir um elevado desempenho, tem ecrã AMOLED de 6,67" com taxa de atualização de 120Hz, câmara principal de 48MP a gravar em 4K, som em stereo, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e NFC. Além disso, a bateria é de 4520 mAh com carregamento a 33W.

Este smartphone pode ser atualmente encontrado por cerca de 320 €.

Asus ROG Phone 5

No universo dos smartphones gaming, o Asus ROG Phone 5 surgiu este ano como uma das melhores propostas de sempre no segmento.

Falamos de um smartphone com uma impressionante taxa de atualização de 144Hz e uma bateria de 6000 mAh. Com câmara principal de 64 MP e capacidade de gravação de vídeo a 8K a 30 fps ou 4K a 120/60/30 fps.

Depois, toda a interface foi trabalhada para oferecer a melhor experiência de jogo num dispositivo móvel. A destacar há ainda a porta USB Tipo-C na lateral para que possa haver carregamento durante o jogo, sem que o cabo atrapalhe na ergonomia e há ainda os botões AirTrigger 5 e Ultrassonic para controlo auxiliar dos jogos.

A versão 5s Pro é ainda mais potente, e estes dois modelos encontram-se no pódio dos smartphones com melhor desempenho no mundo Android, segundo os testes de benchmark da Antutu. Apenas são ultrapassados pelo Red Magic 6.