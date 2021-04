Asus ROG Phone 5 derruba toda a concorrência do mundo Android

Já conhece o Asus ROG Phone 5? Apesar de vivermos tempos pandémicos, que tem afetado os mercados mundiais, as tecnológicas têm consigo lançar equipamentos muito interessantes. No segmento dos smartphones, os primeiros meses do ano são sempre de novidades e este ano não é exceção.

Se é fã do Android, saiba que o smartphone da Asus é atualmente o smartphone mais poderoso da atualidade segundo a plataforma Antutu.

Smartphone gaming ROG Phone 5 da ASUS com pontuação mais elevada

Se em fevereiro de 2021 o iQOO 7, o smartphone com um Snapdragon 888 mantinha a primeira posição, em março tudo mudou. O ranking já revelava que o iQOO 7 estava a perder pontos tendo agora caído para a segunda posição. Com entrada direta, o Asus ROG Phone 5 é atualmente considerado o smartphone Android mais poderoso do mundo com um score de 731376 pontos.

A fechar o TOP 3 está o Mi 11 da Xiaomi e na última posição do TOP 10 encontramos o OPPO Find X2 Pro.

A lista de março revela-nos também que os primeiros 5 equipamentos do ranking estão equipados com o SoC Snapdragon 888.

A Asus lançou recentemente o smartphone gaming ROG Phone 5. Estamos perante um smartphone topo de gama, com processador Snapdragon 888, ecrã AMOLED de 6,78″ com taxa de atualização de 144Hz e proteção Gorilla Glass Victus. A sua câmara principal é de 64 MP e ainda tem uma enorme bateria de 6000 mAh.

