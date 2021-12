Vai instalar o Telegram? Espere, saiba o que disse o criador do Signal

Quando se fala em plataformas de comunicação através de mensagens e não só, é comum dizer-se que o Telegram é um dos mais seguros. No entanto, há quem diga que não referindo até que o WhatsApp é mais seguro que o Telegram.

Moxie Marlinspike, criador do Signal, referiu recentemente que não concorda com o "título" de "plataforma mais segura" frequentemente atribuída ao Telegram.

Telegram tem funcionalidades duvidosas...

Com as falhas do WhatsApp, o Telegram ganhou milhares de utilizadores. Além disso, o Telegram sempre foi conhecido por ser dos mais seguros no seu segmento.

O facto referir que as mensagens são cifradas e que não ficam armazenadas nos servidores, levou muitos a instalar e até a ficar fã da aplicação. No entanto, Moxie Marlinspike, criador do Signal, diz que não é bem assim.

Numa publicação no Twitter, Marlinspike referiu que...

É incrível que após todo esse tempo, toda a cobertura dos canais informativos se refere ao Telegram como um app de mensagens criptografadas.

Malinspike refere que as mensagens enviadas e recebidas através do Telegram são armazenadas nos servidores da mesma forma em que são vistas na aplicação, ou seja, sem nenhum tipo de criptografia de ponta a ponta (E2EE), indicando que a proteção é mínima e que qualquer pessoa com privilégios no Datacenter da empresa pode aceder às mesmas.

Relativamente aos “Chats Secretos” no Telegram que utilizam a E2EE, Malinspike refere que o funcionamento é duvidoso. Malinspike chega mesmo a comparar tal funcionalidade com a que existe no Facebook Messenger.

