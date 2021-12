O ano de 2021 foi particularmente intenso para as apps de mensagens. Num cenário que se esperava que repetisse a calma dos anos anteriores, houve mudanças importantes e que revelaram que os utilizadores já não têm o mesmo grau de fidelidade.

A provar isso mesmo surge agora informações sobre a utilização das apps móveis e há um destaque óbvio. O Telegram foi a app que mais cresceu e bateu toda a concorrência, e não só, que ficou muito longe

2021 foi o ano do Telegram

Tal como acontece todos os anos, a App Annie recolheu informação sobre a utilização das aplicações móveis. A lista deste ano tem um vencedor imediato, em especial numa área que mais parece ter destaque. Falamos do Telegram, que conseguiu liderar na lista que mais utilizadores teve.

2021 foi um ano intenso para o Telegram, depois de todos os problemas que a sua concorrência direta teve. A mudança de política de privacidade do WhatsApp abriu a porta a muitos novos utilizadores, que rapidamente o Telegram e o Signal absorveram.

Esta app cresceu mais que a concorrência

O resultado do Telegram é de tal forma importante que o seu criador, Pavel Durov, veio destacar esta posição no seu canal. Refere que este foi o ano "será lembrado como o ano em que as pessoas se cansaram de ser desrespeitadas por corporações gananciosas e escolheram a privacidade e a consistência do Telegram".

O homem forte deste serviço prometeu ainda novidades para breve, tendo também agradecido este destaque. Com o maior número de utilizadores ativos mensais, deixou nos lugares abaixo o Instagram, o Zoom e o TikTok.

Mercado das apps não para e crescer

Segundo a App Annie, este ano os utilizadores vão descarregar mais de 140 mil milhões de apps no Android e no iOS. Este número revela um crescimento muito interessante de 10 mil milhões face ao ano anterior.

Em termos regionais, a Índia é o país onde os utilizadores mais descarregaram apps, sendo responsável por 20% do total. Abaixo estão os Estados Unidos, que garantem 9%, e o Brasil, com 8% do valor total.