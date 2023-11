Plataforma Temu: atenção antes de comprar o quer que seja…

Já ouviu falar da plataforma de vendas Temu? A chinesa PDD Holdings Temu disponibiliza uma plataforma onde se pode comprar produtos a muito baixo preço, e quando falamos baixo preço é mesmo baixo preço! Tenha cuidado antes de comprar o quer que seja!

A plataforma Temu é segura?

Apenas uma camada de segurança nesta plataforma acarreta riscos. A Temu não oferece nenhum mecanismo de autenticação adicional além de nome de utilizador e palavra-passe, segundo revela a ZDNET.

A Temu é um mercado online sediado em Boston, Massachusetts, e operado pela empresa de comércio eletrónico chinesa PDD Holdings, com base na Irlanda. Com uma publicidade intensiva, oferece produtos fortemente descontados, que são geralmente enviados da China para os consumidores.

Para Ricardo Neves, Marketing Manager da ESET Portugal,

Uma camada de segurança já não é suficiente para se proteger dos ataques mais sofisticados. Confiar a sua segurança apenas numa palavra-passe pode acarretar bastantes riscos. As pessoas ainda tendem a usar um pequeno número de palavras-passe que lhes são familiares e, por vezes, usam-nas de forma excessiva. Isto significa que a técnica conhecida como "credential stuffing" pode ser aplicada, na qual cibercriminosos utilizam nomes de utilizador e palavras-passe que foram roubados em violações anteriores noutros sites. Tais tentativas, muitas vezes, têm taxas de sucesso significativas, conseguindo acesso a informações pessoais e até mesmo financeiras. É importante tentar ter contas apenas em sites que ofereçam autenticação de dois fatores e caso o site não tenha essa funcionalidade deve apenas dar informações básicas e passwords que não estejam associadas a outras contas. Além disso procure usar cartões de crédito temporários.

A Deco Proteste refere ainda que... a utilização desta plataforma requer algumas cautelas: a qualidade dos produtos, provenientes de fora da União Europeia, pode não seguir as normas de qualidade e segurança exigidas pelas leis e pelos padrões europeus. Se a encomenda for enviada fora do espaço comunitário poderá ser necessário o desalfandegamento.

São disponibilizados diversos meios de pagamento, nomeadamente MB Way, referências MB, Paypal, Visa ou Klarna (neste último caso, o consumidor pode pagar em três vezes).

De referir também que a Temu é um marketplace. Os vendedores usam esta plataforma, para divulgar e vender os seus produtos, beneficiando de uma visibilidade maior.