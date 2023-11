Gosta de vinho tinto? Cientistas explicam por que pode causar dor de cabeça

Se aprecia vinho tinto, saiba que há motivos que justificam o facto de ele provocar dores de cabeça. Um novo estudo parece ter encontrado a explicação para este fenómeno.

Apesar de o excesso de bebida alcoólica cause ressaca no dia seguinte, as dores de cabeça provocadas pelo vinho tinto podem surgir em menos de 30 minutos ou até três horas depois de apenas um copo pequeno.

Investigadores da Universidade da Califórnia (UCSF) descobriram, agora, que o culpado de o vinho tinto provocar dores de cabeça pode ser um composto natural.

Vinho tinto provoca dores de cabeça devido a um composto natural

A substância, de nome quercetina, é um antioxidante saudável e um tipo de flavanol, isto é, um pigmento vegetal que dá cor às frutas e vegetais. Quando combinada com vinho tinto, pode prejudicar a capacidade de uma pessoa de decompor o álcool, causando enxaquecas, rubores e náuseas, bem como dores de cabeça.

Quando entra na corrente sanguínea, o corpo converte-o numa forma diferente chamada glicuronídeo de quercetina. Nessa forma, bloqueia o metabolismo do álcool.

Explicou Andrew Waterhouse, professor do departamento de viticultura e enologia da UCSF.

Por sua vez, a investigadora Apramita Devi explicou que a glucuronídeo de quercetina também pode fazer com que o acetaldeído, uma toxina, se acumule no corpo.

A acetaldeído é uma toxina bem conhecida, substância irritante e inflamatória. Os investigadores sabem que altos níveis de acetaldeído podem causar rubor facial, dor de cabeça e náuseas.

O estudo sugere que, apesar desta explicação técnica para a dor de cabeça, nem todos os vinhos têm o mesmo efeito, pois a luz solar, a idade e o processo de vinificação podem ter impacto.

Por exemplo, os vinhos de regiões mais ensolaradas têm maior probabilidade de conter grandes quantidades de quercetina, o que os torna mais propensos a provocar dores de cabeça. Por outro lado, pessoas predispostas a enxaquecas ou outras têm maior probabilidade de sofrer com este efeito do vinho tinto.

Segundo Morris Levin, diretor do Headache Center no UCSF Medical Center e coautor do estudo, o próximo passo é testar esta conclusão em pessoas que desenvolvem dores de cabeça com vinho tinto.