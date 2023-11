Quanto tempo é suposto durar a bateria de um computador portátil?

É impossível evitar a degradação da bateria, mas, para começar, quanto tempo é suposto durar a bateria do seu computador portátil?

Ao longo dos anos, as baterias de dispositivos como computadores portáteis e smartphones perdem a capacidade de manter a carga. O período entre a primeira utilização da bateria e a sua eventual incapacidade de reter energia é conhecido como o tempo de vida útil da bateria.

Quanto tempo duram as baterias dos computadores portáteis?

Geralmente, a bateria de um computador portátil dura entre dois a cinco anos antes de perder a capacidade de manter a carga. Embora esta estimativa reflita a vida útil da bateria de um computador portátil utilizado por um utilizador médio, não é exata. O tempo de vida útil da bateria depende da rapidez com que se processam os seus ciclos de carga.

Cada ciclo de carga ocorre quando a bateria passa de uma carga completa para uma descarga completa (100%-0%). O computador portátil médio contém uma bateria que pode durar entre 300 e 500 ciclos de carga, em média, antes de ocorrer uma diminuição significativa da capacidade da bateria.

A utilização menos frequente do computador portátil pode prolongar estes ciclos, embora o desuso total possa reduzir a vida útil da bateria.

É importante ter em conta a duração de cada ciclo de carga. Se o computador portátil tiver capacidade para 10 a 12 horas depois de totalmente carregado, pode utilizar apenas um ciclo de carga de dois em dois dias - garantindo efetivamente que a bateria dura vários anos. Se a bateria só aguentar uma carga de cinco horas, poderá ter de utilizar vários ciclos de carga por dia.

O que é que afeta a vida útil das baterias dos computadores portáteis?

Existem vários fatores, incluindo a utilização total dos ciclos de carga, a exposição a calor excessivo e até a qualidade da própria bateria.

1. Ciclos de carga

O fator mais significativo que afeta a vida útil da bateria de um computador portátil é a rapidez com que efetua os ciclos de carga. Consequentemente, os computadores portáteis utilizados frequentemente, mas por períodos curtos, têm normalmente uma vida útil da bateria mais longa do que os computadores portáteis utilizados durante horas todos os dias.

2. Qualidade da bateria

A qualidade da bateria também afeta o seu tempo de vida útil. Geralmente, obtém-se a melhor duração com uma bateria OEM - ou uma bateria de terceiros fabricada com um material de qualidade, como o lítio. As baterias de terceiros de construção barata têm provavelmente uma vida útil geral mais curta e podem ser mais vulneráveis à degradação causada pelo calor excessivo ou pela elevada potência do carregador.

3. Carregamento incorreto

A potência do carregador do seu computador portátil é importante. A vida útil da bateria do computador portátil será maximizada se utilizar o carregador originalmente vendido com o computador - ou um carregador de terceiros com uma potência equivalente. A utilização de um carregador com uma potência superior à recomendada (por exemplo, 65 W em vez de 45 W) fará com que a bateria se deteriore rapidamente.

4. Calor excessivo

O calor é um dos principais fatores externos que podem diminuir o tempo de vida útil da bateria de um computador portátil. Os danos podem ser causados por fontes de calor internas ou externas. Deve evitar utilizar o portátil em climas extremamente quentes e certificar-se de que as aberturas de ventilação inferiores estão sempre destapadas (não usá-lo em cima das pernas). Evite fazer overclocking da CPU ou utilizar aplicações que façam o portátil aquecer. Poderá ser necessário reparar o portátil se este sobreaquecer frequentemente.

5. Falta de utilização

Por último, mas não menos importante, um fator que afeta a vida útil da bateria é deixar o portátil sem utilização. Se a bateria for guardada durante várias semanas, enquanto a carga permanecer na bateria, degradá-la-á rapidamente. Deve esvaziar completamente a bateria do computador portátil antes de o guardar se pretender deixá-lo de lado durante muito tempo.

Prolongue a vida útil da bateria do seu portátil

É um grande incómodo quando o portátil não consegue manter uma carga adequada. Embora a degradação da bateria seja inevitável, pode ser atenuada se utilizar cada ciclo de carga cuidadosamente e se adotar bons hábitos de manutenção da bateria.

Quando a bateria se esgota, substituí-la por uma bateria OEM ou de terceiros (de qualidade) é uma excelente forma de prolongar a vida útil do seu computador portátil.

