Consolas AYANEO Flip vão chegar com um preço a começar nos 699 dólares

Estamos a atravessar uma altura interessante no segmento gaming com várias ofertas de consolas portáteis, muitas delas de marcas que, até aqui, nunca se tinha ouvido falar. A AYANEO é uma dessas marcas e as notícias indicam que as suas próximas consolas Flip vão chegar ao mercado por um preço a começar nos 699 dólares.

AYANEO Flip: as próximas consolas portáteis desde 699 dólares

Recentemente, a marca chinesa AYANEO (sobre a qual temos escrito várias notícias nos últimos tempos), anunciou o lançamento, e também os preços, das suas próximas consolas portáteis da gama Flip. Esta linha contará com duas variantes, a AYANEO Flip KB e a AYANEO Flip DS.

Em termos específicos, a AYANEO Flip KB traz no nome KB de "KeyBoard" e, como tal, esta consola conta com um teclado QWERTY de pequenas dimensões, mas bastante completo para o utilizador. Já o AYANEO Flip DS, nome semelhante à Nintendo DS, traz um design com ecrã duplo que são sensíveis ao toque.

De acordo com as informações, a marca chinesa disponibiliza as variantes com a APU AMD Ryzen 7 7840U e com a Ryzen 7 8840U, onde a diferença está sobretudo no preço, pois no resto estes chips são praticamente idênticos. O modelo com o Ryzen 7 8840U acaba por sair mais caro por se tratar de um chip mais recente, enquanto que a variante com a outra opção é mais acessível.

Mas, de resto, tanto a AYANEO Flip KB como a DS têm o mesmo hardware. Em concreto contam com um ecrã IPS de 7 polegadas com resolução Full HD de 1.920 x 1.080 pixels a uma taxa de atualização de 120 Hz que é capaz de atingir brilho de 400 nits. O segundo ecrã do modelo DS é um IPS de 3,5 polegadas com resolução de 960 x 640 pixels. O objetivo deste segundo ecrã será dar acesso direto aos jogadores às aplicações, configurações rápidas, controlos de multimédia e visualização de informações do sistema em tempo real como FPS, consumo, temperatura, autonomia estimada, entre outros.

Veja de seguida o vídeo oficial das novas consolas da AYANEO:

As duas APUs contam com um processador baseado na arquitetura AMD Zen 4 e têm 8 núcleos e 16 threads, que operam a uma frequência base de 3,30 GHz e turbo de 5,10 GHz. As gráficas são as Radeon 780M iGPU com 768 Stream Processors a 2.700 MHz. Os chips contam ainda com uma capacidade de 13 GB de memória RAM LPDDR5X com um SSD de 512 GB, ou então variante de 32 GB/64 GB com SSD de 2 TB.

Especificamente sobre os preços, a AYANEO Flip KB vai chegar à pré-venda por 699 dólares com a APU Ryzen 7 7840U e 739 dólares com a Ryzen 7 8840U. Depois deste período, o valor aumenta para 799 dólares e 839 dólares, respetivamente. Já a AYANEO Flip DS terá um valor prévio de 739 dólares com a Ryzen 7 7840U e 779 dólares com a Ryzen 7 8840U. Depois disso, o valor ficará em 839 dólares e 879 dólares respetivamente.

Ambas as consolas portáteis estarão disponíveis nas cores branco e preto. Os envios devem começar no próximo mês de março, embora as variantes com a APU Ryzen 7 8840U devam chegar apenas no final do mês de abril.

No Indiegogo, até ao momento a marca já conseguiu angariar 289.888 dólares na pré-venda destas consolas portáteis.