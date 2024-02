Volkswagen criou um laboratório de IA para tornar os seus carros mais inteligentes

Apesar de nem todos os condutores fazerem questão, as marcas estão a dotar os seus carros de "inteligência", potencializando-os. Agora, e nesse sentido, a Volkswagen anunciou um laboratório próprio dedicado à Inteligência Artificial (IA).

Num comunicado de imprensa, divulgado na quarta-feira, a Volkswagen afirmou que o seu novo laboratório de IA servirá como um "centro de competência e incubadora em rede global" para produzir testes de conceito no domínio da tecnologia que envolve as inovações automóveis.

Este novo laboratório surge na sequência da vontade de a fabricante, à semelhança de outras, investir na adoção de sistemas de IA.

Os laboratórios de IA são centros de investigação e desenvolvimento para explorar os avanços da tecnologia. Exemplos de tais laboratórios são, conforme enumera a CNBC, os da OpenAI, que a Microsoft apoiou com milhares de milhões de dólares, e o DeepMind da Google.

A ideia da Volkswagen passa, porém, por aplicar as inovações de IA aos seus próprios veículos, por forma a torná-los mais inteligentes e, por conseguinte, mais úteis para os consumidores.

Queremos oferecer aos nossos clientes um verdadeiro valor acrescentado com a inteligência artificial. O nosso objetivo é ligar os ecossistemas digitais externos ao veículo, criando uma experiência de produto ainda melhor. A colaboração com empresas de tecnologia é de importância crucial para nós. No futuro, tencionamos simplificar a cooperação em termos organizacionais e culturais.

Afirmou Oliver Blume, CEO do Grupo Volkswagen e da Porsche AG.

A fabricante alemã não planeia criar um modelo de IA próprio. Por sua vez, pretende estabelecer parcerias com parceiros, de modo a licenciar a sua tecnologia e a utilizá-la nos seus carros. De momento, não foram apontados potenciais parceiros.

Conforme partilhado, o laboratório de IA irá explorar a otimização do carregamento de veículos elétricos, manutenção preditiva para automóveis, reconhecimento de voz no carro, e ligação de veículos às casas dos clientes, por via de dispositivos ligados à Internet.

