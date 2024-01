Alemanha mantém-se fiel: Volkswagen vendeu mais elétricos do que a Tesla em 2023

A Tesla tem preenchido o top de vendas em vários mercados. Contudo, a Alemanha não vacilou e, em 2023, a Volkswagen vendeu mais carros elétricos do que a fabricante de Elon Musk.

Embora a Tesla esteja a conquistar o mercado europeu, a passos largos, os consumidores alemães continuam fiéis às suas marcas. No ano passado, em 2023, a Volkswagen vendeu 70.600 carros elétricos no país, mais 11,7% do que em 2022. Por sua vez, a Tesla vendeu 63.700 unidades, numa queda de 9%, relativamente ao ano anterior.

Se olharmos ao Grupo Volkswagen, a liderança é ainda mais evidente: 30.600 unidades da Audi, 23.500 unidades da Skoda, 17.500 unidades da CUPRA e 5700 unidades da Porsche. No total, foram vendidos quase 147.900 elétricos (28% de quota de mercado).

Apesar de as vendas do Grupo Volkswagen terem aumentado 22%, em relação ao ano anterior, mostrando a fidelidade dos alemães, o modelo elétrico mais popular no país foi o Tesla Model Y, fabricado em Grünheide, perto de Berlim. O SUV americano vendeu 45.800 unidades.

Volkswagen lançou o seu próprio incentivo à compra

As fabricantes de automóveis alemães começaram a apostar nos veículos elétricos relativamente tarde. No entanto, dispõem agora de uma gama bastante vasta e atrativa. A indústria esperava um crescimento mais forte. Mas, acima de tudo, as perspetivas para 2024 são bastante fracas.

Explicou Constantin Gall, da consultora EY.

A eliminação dos subsídios estatais poderá prejudicar a adoção de carros elétricos, embora a maioria das marcas tenha sido rápida a compensar a ausência de subsídios, estabelecendo descontos atrativos.

De acordo com um estudo da consultora EY, os carros térmicos poderão, assim, recuperar quota de mercado.

Por forma a evitar a queda das vendas, a Volkswagen lançou o seu próprio "bónus ambiental", que implica um desconto de 7735 euros no ID.4, bem como de 7020 euros no ID.3.