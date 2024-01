Vai comprar uma lâmpada? Saiba o que são Lúmens e Lux

O segmento das lâmpadas também evolui nos últimos anos. Temos hoje sistemas de iluminação mais arrojados, ao mesmo tempo que são mais eficientes. Quando vamos comprar uma lâmpada são várias as informações que a mesma disponibiliza. Sabe o que são Lúmens e Lux?

No rótulo das lâmpadas temos hoje todas as informações necessárias. No entanto, o problema é mesmo saber o que significam. Hoje vamos falar sobre Fluxo luminoso. Como é natural, os consumidores estão habituados a "olhar" para os Watts das lâmpadas (ou seja, para a sua potência).

No entanto, o que é verdadeiramente importante a este nível é saber a quantidade de lúmenes emitidos.

Lux (lx) é o fluxo de luz projetado por uma dada fonte sobre uma superfície localizada a uma certa distância da mesma. Lux é a unidade de iluminância no sistema internacional. O lúmen (lm) é a unidade que nos permite medir a quantidade de luz (luminosidade ou fluxo luminoso) emitida por uma fonte, sem ter em conta fatores tais como o espaço a ser iluminado ou o ângulo de abertura do feixe de luz. Isto torna possível, por exemplo, comparar lâmpadas LED com lâmpadas de halogéneo para descobrir o que irá iluminar mais.

A seguinte tabela permite ter uma "correspondência" entre lúmens e Watts.

Segundo referido aqui, existem espaços com requisitos mínimos de luz (entre 50 e 200 lx) tais como corredores, salões e passagens em geral. Outras áreas mais exigentes (de 300 a 1.000 lx) incluem áreas de trabalho, escolas, lojas, etc. Finalmente, existem salas com requisitos especiais (mais de 1.000 lx), tais como salas de operações, lojas de relógios, etc.

A iluminação adequada e suficiente melhora o conforto e reduz a fadiga visual