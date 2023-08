Esqueça as jaulas e os animais. Austrália abriu um jardim zoológico só com hologramas

A atualidade está a apresentar-nos coisas e possibilidade que nos fazem recordar filmes de ficção científica - e os progressos têm tanto de assustador como de entusiasmante. A Austrália, por exemplo, decidiu ir além das jaulas e abrir um jardim zoológico sem animais (físicos).

Apesar da dinâmica que os envolve e de serem uma atração que encanta principalmente os mais novos, os jardins zoológicos têm muito de condenável, nomeadamente, os poucos metros quadrados em que animais selvagens se veem obrigados a permanecer, sob temperaturas que não são as ideais à sua natureza.

A Austrália, por exemplo, é altamente rica em biodiversidade e o seu território alberga várias centenas de milhar de espécies diferentes, muitas delas, aliás, em risco de extinção. Por forma a proteger essas e outras espécies, o país recorreu à tecnologia.

O novo jardim zoológico, em Brisbane, Queensland, uma cidade no nordeste do país, não expõe animais físicos em jaulas, aquários ou gaiolas. Por sua vez, dá casa a impressionantes hologramas.

O Hologram Zoo apresenta-se como um jardim zoológico, mostrando aos visitantes a fauna de África, do Ártico e da própria Austrália, o fundo do oceano e até dinossauros, de forma um tanto peculiar - mas original. Em cerca de 1500 metros quadrados, este jardim reúne os hologramas das muitas espécies, sem necessidade de as manter em cativeiro, e oferecendo aos entusiastas uma experiência que dificilmente estaria disponível num zoo convencional.

Todos os animais parecem reais e sólidos, mas na verdade são feitos de luz laser. São 3D, por isso, podemos andar à volta deles e tocar-lhes, mas a nossa mão atravessa-os, porque são feitos de luz.

Explicou a Axiom Holopraphics, empresa responsável por este jardim zoológico holográfico, onde as pessoas podem caminhar bem perto de uma baleia de 25 metros sem que ela esteja presa num aquário.

De acordo com a empresa, o espetáculo não se baseia na Realidade Virtual, pois esta "consiste em colocar grandes capacetes com ecrãs que iluminam os olhos". Neste caso, são utilizados lasers que, ao longo de túneis de 20 metros, projetam "os animais no ar e à sua volta".

Segundo o New Atlas, além dos túneis, o jardim zoológico inclui salas mais pequenas com ecrãs em todos os lados, exceto no teto. Os visitantes podem ainda atravessar um desfiladeiro de 50 metros de altura.

Este projeto está relacionado com o Holoverse, um outro espaço de entretenimento da Euclideon Holographics, que trabalha com hologramas, inaugurado em 2016, em Gold Coast, no noroeste da Austrália.

É o único jardim zoológico deste tipo no mundo?

O jardim zoológico, em Brisbane, na Austrália, abriu em 2022, mas, antes disso, já outras empresas procuraram entregar uma experiência semelhante.

Em 2016, Tzula, na província de Istambul, na Turquia, abriu um jardim zoológico inspirado na Arca de Noé, que incorpora dezenas de animais reproduzidos com hologramas.

Também o Circus-Theater Roncalli, na Alemanha, decidiu substituir os elefantes por figuras holográficas criadas à medida, utilizando animações 3D, mais de uma dúzia de projetores laser, fotografia e representação virtual. Por forma a evitar a presença de animais físicos, o circo L'Écocirque seguiu o exemplo, incluindo hologramas de um leão, de um elefante e de uma baleia no seu espetáculo.