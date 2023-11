Renault vai fabricar o Polestar 4 na Coreia do Sul para evitar taxas sobre elétricos chineses

A Renault decidiu que vai fabricar o Polestar 4 na Coreia do Sul, por forma a evitar as taxas que os Estados Unidos da América (EUA) impõem sobre os carros elétricos chineses.

A Renault Korea Motors e a Geely Holding, a par da Polestar, anunciaram a produção do Polestar 4 na fábrica da empresa francesa em Busan, na Coreia do Sul, em meados de 2025.

Esta aliança estratégica permitirá à Polestar evitar a taxa de 25% que os EUA impõem sobre os carros produzidos na China. De ressalvar que a Geely detém 34,02% da Renault Korea Motors, uma joint venture assinada pela Renault, a Geely Holding e a Samsung.

Os Polestar 4 fabricados pela Renault serão destinados aos mercados coreano e americano, uma vez que ambos os países possuem acordo de livre comércio. As unidades europeias, por sua vez, virão da China.

Espera-se que este modelo ajude a marca sueca a atingir o seu objetivo de vender entre 155.000 e 165.000 veículos no ano fiscal de 2025.

Estamos muito felizes por dar o próximo passo na diversificação da nossa presença industrial juntamente com a Geely Holding e a Renault Korea Motors, uma empresa que partilha o nosso foco na qualidade e sustentabilidade.

Com o Polestar 3 a caminho de iniciar a produção em Chengdu, na China, no início de 2024, e na Carolina do Sul, nos EUA, no verão de 2024, em breve teremos operações de produção em cinco fábricas, em três países, apoiando as nossas ambições de crescimento global.