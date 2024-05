Stack Overflow acaba de estabelecer uma parceria com a OpenAI!

O conteúdo gerado pelo ChatGPT está banido do Stack Overflow, mas isso não significa que o website evite a Inteligência Artificial (IA). A empresa anunciou no ano passado um conjunto de ferramentas generativas com o nome OverflowAI. Agora, deu mais um passo nessa direção ao formalizar um acordo com a OpenAI.

Parceria entre Stack Overflow e OpenAI promete melhorar ambos os produtos

O Stack Overflow contribuirá para a OpenAI com milhões de linhas de código e com o feedback da sua comunidade - e a OpenAI fará o mesmo, disponibilizando os seus modelos. É de salientar que se trata de um acordo substancialmente diferente dos efetuados com as empresas de comunicação social.

Quando a empresa liderada por Sam Altman fecha um acordo com grupos editoriais como a Prisa e o Le Monde, fá-lo para aceder aos seus dados, a fim de treinar os seus modelos de IA. No caso do Stack Overflow, a OpenAI acederá aos dados da plataforma através de uma API (OverflowAPI) que lhe permitirá melhorar as respostas do ChatGPT, e fá-lo-á com a particularidade de citar os autores dos conteúdos.

Isto faz sentido, considerando que a empresa por trás do Stack Overflow deixou claro no início deste ano que qualquer modelo de IA que se alimenta dos seus dados públicos deve fornecer atribuição adequada às publicações mais relevantes.

A nossa missão é definir novos padrões com dados controlados, confiáveis e precisos.

Disse a empresa no seu blog.

Stack Overflow também tirará proveito

O acordo não acaba aqui. O Stack Overflow também vai beneficiar da OpenAI. Mais concretamente, a plataforma, propriedade do grupo holandês Prosus, comprometeu-se a utilizar modelos OpenAI para impulsionar o desenvolvimento do já referido OverflowAI.

Os desenvolvimentos relacionados com a ligação entre a OpenAI e o Stack Overflow começarão a estar disponíveis durante o primeiro semestre de 2024. É de salientar que a empresa também tem um acordo com a Google. Neste caso, permitiu que o Gemini integrado no Google Cloud apresentasse informações da base de conhecimentos do Stack Overflow, tudo diretamente a partir da plataforma em nuvem.

Um dos grandes desafios que os grandes modelos ainda enfrentam é o de fornecer informações altamente precisas. As alucinações ainda são uma realidade, e esta é uma das razões pelas quais o Stack Overflow ainda proíbe a sua comunidade de fornecer respostas geradas pelo ChatGPT. A restrição é bastante ampla, atingindo não apenas respostas completas, mas partes de respostas. Este cenário convida-nos também a compreender um pouco melhor o acordo anunciado na segunda-feira.

As empresas por detrás dos chatbots de IA precisam de dar melhores respostas aos seus utilizadores e têm várias formas de o fazer. Desde o treino dos seus modelos com dados de melhor qualidade, um bem cada vez mais escasso, até à obtenção de respostas diretamente websites com boa reputação.

Leia também: