Tesla despede funcionários nos departamentos de software, engenharia e serviços

A Tesla continua a sua campanha de despedimentos... Várias publicações referem que a empresa liderada por Elon Musk despediu mais trabalhadores em diferentes áreas, com os afetados a serem informados durante o fim de semana e esta segunda-feira.

Software, engenharia e serviços são as áreas afetadas

Segundo o Electrek e o Business Insider, não se sabe quantos funcionários foram despedidos na Tesla nesta última ronda de despedimentos. O que é indicado é que os postos de trabalho que estão a ser eliminados são em departamentos como software, engenharia e serviços.

Uma das fontes do Business Insider, que ainda trabalha na Tesla, diz que estão à espera de uma comunicação de Elon Musk sobre o prolongamento da redução de postos de trabalho.

Precisamos de um encerramento ou de um sinal de que podemos deixar de nos preocupar com o desemprego.

Disse.

A Tesla iniciou uma onda de despedimentos em meados de abril, anunciando que iria despedir 10% da sua força de trabalho global. Para além do despedimento de trabalhadores em diferentes áreas, vários executivos anunciaram a sua saída ou foram despedidos pela fabricante de carros elétricos.

Entretanto, na semana passada, a Tesla cortou uma grande parte da sua equipa de Supercharger. Entre os afetados está Rebecca Tinucci, que liderou a área e foi fundamental para a expansão da rede de carregamento da empresa. Elon Musk obrigou outros executivos a reduzirem as suas equipas ao mínimo indispensável, sob a ameaça de perderem os seus empregos se não cumprissem.

Despedimentos atrás de despedimentos na Tesla

De momento, não se sabe quanto tempo durarão os despedimentos na Tesla. Elon Musk terá confidenciado internamente que tenciona reduzir a força de trabalho da empresa em 20%. A concretizar-se, isto poderá significar a saída de mais de 28.000 trabalhadores, tendo em conta que, antes do anúncio em meados de abril, a empresa empregava mais de 140.000 pessoas em todo o mundo.

Inicialmente, o magnata disse que tinham detetado sobreposições de funções e outras ineficiências devido ao grande crescimento do pessoal nos últimos anos. No entanto, os despedimentos estão a ocorrer no momento em que a Tesla apresenta um dos seus piores resultados financeiros desde há muito tempo. Durante o primeiro trimestre de 2024, a empresa sofreu uma queda anual de 55% nos lucros líquidos e também registou um declínio acentuado na procura dos seus veículos. Dos 433.371 que produziu durante esse período, entregou 386.810.

O curioso é que, de acordo com as fontes da Electrek, algumas áreas da Tesla estão a ficar desertas devido à escala dos despedimentos. Isso poderia forçar a empresa a recontratar alguns dos trabalhadores demitidos para cobrir a procura e as obrigações de cada setor. Se isso realmente acontecer, não será uma grande surpresa. Aconteceu algo semelhante no X.

Musk não se pronunciou publicamente sobre os novos despedimentos na Tesla.

