Portugal: quase 5 mil acidentes e 30 mil “apanhados” nos radares

Sim, leu bem! Quase 5 mil acidentes no período do Natal em Portugal em apenas alguns dias. De acordo com os recentes dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), houve mais quatro vítimas mortais e mais 137 feridos face a 2022.

4852 acidentes: 17 vítimas mortais no período do Natal...

No período de Natal, entre 15 e 26 de dezembro de 2023, registaram-se 17 vítimas mortais, mais quatro do que em igual período do ano passado.

No mesmo período registaram-se 4852 acidentes, menos 307 que no período homólogo, donde resultaram 1492 feridos, mais 137 do que em igual período de 2022. Dos 1492 feridos, 80 foram graves (mesmo que no ano anterior) e 1412 leves (mais 137 que o ano anterior).

Face aos mesmos dias de 2022, os acidentes evidenciaram uma diminuição de 6,0%, enquanto as vítimas totais registaram um aumento de 10,3%.

No período de 15 a 26 de dezembro de 2023, foram fiscalizados 7,2 milhões de veículos, quer presencialmente, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), quer através de controlo por radar, pela GNR, pela PSP e pela ANSR. 6,7 milhões dos veículos foram fiscalizados pelo SINCRO - Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (94,8% do total), da responsabilidade da ANSR.

Dos veículos fiscalizados por radar de velocidade, 29,8 mil circulavam com excesso de velocidade, dos quais 7,6 mil foram detetados pelos radares da GNR e da PSP e 22,2 mil pelos da ANSR, resultando numa taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de veículos fiscalizados) de 0,42% (0,39% no período homólogo de 2022).