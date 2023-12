Israel concede US$ 3,2 mil milhões para a nova fábrica da Intel de US$ 25 mil milhões

Mesmo em tempo de guerra, os negócios em Israel tentam manter-se de pé de forma dar continuidade aos avanços da indústria e comércio no país. Neste sentido, informações recentes mostram que o Israel concedeu um total de 3,2 mil milhões de dólares para a nova fábrica de 25 mil milhões de dólares da Intel.

Israel dá US$ 3,2 mil milhões para fábrica da Intel

As recentes notícias da Reuters adiantam que o governo de Israel concordou em conceder à Intel um valor de 3,2 mil milhões de dólares para a nova fábrica de 25 mil milhões de dólares que a empresa norte-americana pretende construir na zona sul de Israel. As informações foram avançadas nesta terça-feira (26) e este será o maior investimento já feito por uma empresa no país do Médio Oriente.

Os efeitos desta notícia já se fazem sentir pois os detalhes revelam que as ações da Intel subiram 1,9%, para 48,90 dólares, nas negociações pré-mercado da Nasdaq.

Em comunicado, a Intel referou que o plano de expansão para as instalações de Kiryat Gat, que fica a 42 km de Gaza, que é controlada pelo Hamas, é uma "parte importante dos esforços da Intel para promover uma rede de fornecimento global mais resiliente, juntamente com os investimentos contínuos e planeados da empresa na produção na Europa e no Estados Unidos".

Estes avanços na indústria israelita acontecem ao mesmo tempo que o país trava uma guerra contra o grupo terrorista do Hamas desde o dia 7 de outubro deste ano, e acaba por ser também uma grande demostração de apoio a uma empresa gigante dos Estados Unidos da América. Como tal, o Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, disse que "Este investimento, numa altura em que Israel trava uma guerra contra a maldade total, uma guerra em que o bem deve derrotar o mal, é um investimento nos valores certos e justos que significam progresso para a humanidade".

Espera-se que a nova fábrica Fab 38 da Intel seja inaugurada em 2028 e possa começar a operar até 2035.

A nova fábrica israelita é o mais recente investimento da Intel feito nos últimos anos. E para além de Israel, a fabricante norte-americana pretende construir mais duas fábricas de chips na cidade alemã de Magdeburgo. No ano passado, a Intel começou a construir o seu campus para fábricas de 100 mil milhões de dólares em Ohio.