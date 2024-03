“Ninguém se pode esconder”: SpaceX está a construir satélites espiões secretos para os EUA

A SpaceX está alegadamente a construir uma grande rede de satélites de espionagem para o National Reconnaissance Office (NRO), uma agência de inteligência dos EUA. A rede faz parte de um contrato de 1,8 mil milhões de dólares assinado pela SpaceX em 2021.

As fontes afirmaram que esta rede de satélites espiões aumentaria consideravelmente a capacidade dos EUA para detetar ameaças em qualquer parte do mundo.

O NRO fornece imagens de satélite confidenciais ao Pentágono e a outras agências de informação. Inclui pessoal da Força Espacial dos EUA e da CIA.

Em fevereiro, uma agência de informações desconhecida obteve um contrato com a Starshield de 1,8 mil milhões de dólares sem revelar os objetivos do programa.

De acordo com todos os relatos, os satélites funcionarão como um enxame na órbita baixa da Terra. O objetivo é também ser mais resistente a ataques de outras potências espaciais sofisticadas.

O NRO está a desenvolver o sistema de inteligência, vigilância e reconhecimento baseado no espaço mais capaz, diversificado e resiliente que o mundo já viu.

Disse um porta-voz à Reuters.

Os satélites podem localizar alvos terrestres e partilhar os dados com os serviços secretos e militares dos EUA. Esta caraterística poderia permitir ao governo dos EUA captar imagens contínuas de atividades terrestres em quase todo o mundo, o que poderia ser útil para os serviços secretos e as operações militares.

As fontes também afirmaram que cerca de uma dúzia de protótipos e outros satélites foram lançados nos foguetes Falcon 9 da SpaceX desde 2020. Uma base de dados do governo dos EUA de objetos em órbita indica que as missões da SpaceX lançaram satélites não reconhecidos, que duas fontes confirmam serem protótipos para a rede Starshield.

É importante notar que a rede Starshield é distinta da Starlink. A constelação de banda larga comercial em expansão da SpaceX tem cerca de 5500 satélites em órbita para oferecer acesso quase global à Internet a consumidores, empresas e agências governamentais.

"Ninguém se pode esconder"

O governo dos Estados Unidos valoriza a sua constelação secreta de satélites espiões como um dos meios mais importantes para monitorizar as atividades na Terra, devido à sua capacidade de fornecer uma cobertura constante, abrangente e rápida. As fontes também disseram à Reuters que os satélites espiões irão alojar sensores fornecidos por outra empresa.

Ninguém se pode esconder.

Disse uma das fontes sobre a potencial capacidade do sistema ao descrever o alcance da rede. A rede Starshield é o resultado da crescente competição entre os Estados Unidos e os seus rivais para estabelecer o domínio no espaço. A China está a planear construir as suas próprias redes de satélites.

