Copilot for Security: Inteligência artificial na Cibersegurança

A Inteligência Artificial é uma poderosa tecnologia que pode ser usada nas mais diversas áreas. A Microsoft tem vindo a posicionar-se bem nesta área, ao oferecer boas soluções. A ferramenta Security Copilot foi anunciada em 2023, e vai estar agora disponível para todos, em todo o mundo.

O Copilot for Security é a primeira solução de IA generativa para o setor da segurança que estará disponível em todo o mundo a 1 de abril.

Esta, que é a primeira solução de Inteligência Artificial (IA) generativa para o setor, foi projetada para reforçar as competências dos profissionais de segurança e de TI das organizações e ajudar a identificar, responder e agir mais rapidamente a ciberameaças.

O Copilot é "alimentado" por dados de grande escala e inteligência de ameaças, incluindo mais de 78 biliões de sinais de segurança processados pela Microsoft todos os dias, juntamente com grandes modelos de linguagem (LLMs) para fornecer insights personalizados.

Segundo informações, o Microsoft Copilot Security, permite aos profissionais de segurança serem mais rápidos (22%) e mais precisos (7%) quando utilizam esta ferramenta.

O Copilot pode processar prompts e responder em oito idiomas com uma interface multilingue para 25 idiomas diferentes, o que o torna acessível para todas as principais regiões geográficas da América do Norte e do Sul, Europa e Ásia.

Novas funcionalidades do Copilot for Security

Promptbooks personalizados permitem que os clientes criem e guardem as suas próprias séries de prompts em linguagem natural para workstreams e tarefas de segurança comuns.

Integrações da Knowledgebase em preview, que permitem integrar o Copilot for Security na lógica dos negócios e realizar atividades com base nos próprios guias passo-a-passo.

Suporte multilingue permite agora que o Copilot processe prompts e responda em 8 idiomas com uma interface multilingue para 25 idiomas diferentes.

Registos de auditoria e de diagnóstico do Microsoft fornecem insights adicionais para uma investigação de segurança ou análise de problemas de TI dos registos de auditoria relacionados com um utilizador ou evento específico, resumidos em linguagem natural.

Relatórios de utilização fornecem insights do dashboard sobre a forma como as equipas utilizam o Copilot, para que seja possível identificar ainda mais oportunidades de otimização.



Para saber mais sobre o Copilot for Security aceda aqui.