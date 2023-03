Microsoft Security Copilot: Assistente GPT-4 para cibersegurança

A gigante Microsoft tem vindo a disponibilizar um conjunto de ferramentas que têm como base a Inteligência Artificial (IA). A ferramenta Security Copilot, anunciada hoje, foi projetada para ajudar os profissionais de segurança a identificar, responder e prevenir rapidamente a ameaças cibernéticas, através de um assistente de IA fácil de utilizar.

Security Copilot: Super ferramenta da Microsoft para cibersegurança

A Microsoft anunciou hoje o lançamento da Microsoft Security Copilot, uma nova ferramenta de cibersegurança que combina a vasta inteligência de ameaças da tecnológica com a próxima geração de Inteligência Artificial (IA).

A ferramenta Security Copilot aprenderá e melhorará continuamente para assegurar que as equipas de segurança estão a operar com os mais recentes dados sobre os atacantes, as suas táticas, técnicas e procedimentos. A ferramenta proporcionará acesso contínuo aos modelos OpenAI mais avançados para apoiar tarefas e aplicações de segurança exigentes. A sua visibilidade sobre as ameaças será potenciada pelos dados de segurança das organizações, bem como pela vasta análise de ameaças da Microsoft.

Segundo a Microsoft, a ferramenta Microsoft Security monitoriza ativamente mais de 50 grupos de ransomware, mais de 250 organizações de cibercriminosos de estados-nação e recebe 65 mil milhões de sinais de ameaças diariamente.

A Microsoft bloqueia, por segundo, mais de 25 mil milhões de tentativas de roubo de palavras-passe e conta com mais de 8000 profissionais de segurança que, em média, utilizam mais de 100 fontes de dados diferentes.

A ferramenta Security Copilot integrará a lista extensa de produtos de Segurança Microsoft e está disponível em private preview. Para mais informações, aceda aqui.