A escolha de uma televisão é hoje complexa dadas as tecnologias que existem disponíveis. No que de melhor hoje está disponível no mercado, olhando para uma das principais marcas do segmento, a Hisense, podemos destacar as televisões com tecnologias QLED, ULED e Mini-LED, que partem da mesma tecnologia, e ainda a Laser TV. Mas o que é que distingue estas tecnologias?

Televisões com ecrã QLED

As televisões com ecrã com tecnologia QLED é composta por quantum dots, de onde vem o Q da sigla. Os quantum dots são nano partículas que melhoram significativamente a cor e brilho em relação ao comum LED, o que vem trazer uma grande melhoria à qualidade da imagem. O QLED assim como o LED funcionam com um número de LEDs atrás de um painel de LCD. Simplificando, vai abrir e fechar milhares de micro janelas para deixar ou não passar a luz dos LED.

É um bom sistema muito embora fique dependente da redução de intensidade e bloqueio da luz para obter pretos reais, algo que por vezes pode ser difícil. Assim, existe sempre algum bleeding de luz, neste aspeto não consegue concorrer com o OLED.

O QLED tem como ponto forte o brilho e saturação de cor. Conseguem, afinal, níveis excecionais devido ao desempenho dos quantum dots que esta tecnologia atinge o seu apogeu na cor e brilho e mesmo em ambientes muito iluminados é possível ver nitidamente.

Em termos de ângulo de visão, a verdade é que vai perdendo qualidade à medida que saímos da frente do ecrã, contudo, ainda assim é garantida boa qualidade numa ampla área.

A evolução criada pela Hisense: ULED e Mini-LED

Os ecrãs ULED foram desenvolvidos pela Hisense e, tal como a tecnologia QLED, também é composta por quantum dots, mas vai além disso.

No caso do ULED há um trabalho conjunto entre hardware e o software suportada por 20 patentes no campo da imagem, otimiza aspetos como retroiluminação, movimento e cor para conseguir a melhor experiência possível.

Com esta tecnologia, a Hisense foi capaz de reduzir substancialmente aquele que é um dos grandes problemas de outras tecnologias semelhantes, que são os rastos de luz incómodos produzidos por objetos em movimento no ecrã.

Além disso, o bleeding nos cantos ou laterais (uma iluminação que se vê essencialmente em imagens escuras) é praticamente inexistente.

A tecnologia ULED já foi melhorada e a Hisense já tem na sua oferta as televisões com ecrã mini-LED que, apresenta LEDs 50 vezes mais pequenos em comparação com os LEDs normais. Assim, além de maior detalhe e maior precisão, é possível ter pretos ainda mais profundos.

Laser TV

Existe, por outro lado, uma tecnologia que eleva ainda mais a qualidade de imagem de uma televisão no segmento de topo. Falamos da Laser TV, também desenvolvida pela Hisense.

A Laser TV combina a tecnologia DLP (Digital Light Processing) e tecnologias patenteadas pela Hisense para proporcionar detalhes mais precisos e uma luz mais intensa. O objetivo passa por oferecer um ambiente com qualidade de sala de cinema.

A luz laser utilizada baseia-se na tecnologia X-FUSION e proporciona imagens mais nítidas, cores mais naturais com um tempo de vida de 25 000 horas.

Depois a tecnologia laser incide sob um ecrã antirreflexo capaz de distribuir luz e cor de forma uniforme. O projetor apenas precisa de estar a uma distância de 20,8 cm da parede para que a imagem surja com a maior qualidade.

A imagem que se vê na TV Laser é refletida ao invés de ser diretamente direcionada para os seus olhos, o que, segundo a Hisense vai de encontro à experiência de perceção visual humana. O utilizador irá sentir muito menos cansaço visual mesmo após horas em frente ao ecrã.

A melhor escolha é sempre subjetiva e vai depender das exigências de cada consumidor. Por isso, não temos uma resposta em concreto para "qual a melhor escolha?", mas, mostrando o que são estas tecnologias, damos a oportunidade de cada um fazer a sua melhor escolha.