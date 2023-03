Twitter vai ficar diferente: feed For You recomendará apenas tweets daqueles que pagarem

Depois de monopolizar o feed dos utilizadores com publicações próprias, Elon Musk confirmou que o Twitter vai mudar. Talvez não fosse exatamente este o conceito de rede social que os utilizadores pretendiam, mas, a partir de abril, o feed For You (Para você) dará destaque àqueles utilizadores que pagarem.

A chegada de Elon Musk ao Twitter alterou a dinâmica da rede social e, a partir do dia 15 de abril, serão notadas mais diferenças. O anúncio foi feito atual dono da plataforma, que revelou que, em breve, apenas as contas verificadas aparecerão no feed For You (Para você), sejam elas relevantes, ou não, para o utilizador.

Recorde-se que, conforme vimos aqui, as contas verificadas sê-lo-ão sob pagamento. Sendo este um espaço dedicado a recomendações, os utilizadores que não sejam verificados terão mais dificuldade em alcançar novas pessoas, na medida em que as suas publicações estarão apenas disponíveis no feed Following (Seguindo).

Além deste destaque que será dado aos utilizadores que garantam uma conta paga e, por isso, verificada, Elon Musk também decidiu que os utilizadores que não pagarem não poderão participar em possíveis sondagens.

O atual dono do Twitter tem uma justificação para estas mudanças e essa não se prende pelo dinheiro:

É a única maneira realista de abordar o controlo da enxurrada de bots avançados de Inteligência Artificial. Caso contrário, é uma batalha perdida sem esperança.

O empresário passou muito tempo a apontar defeitos e (na sua opinião) melhorias que deveriam ser levadas a cabo pelos responsáveis da plataforma, por forma a potencializá-la. Agora que assumiu as rédeas, parece estar a executar tudo aquilo que foi planeando. Resta saber se agrada aos utilizadores e se, efetivamente, leva o Twitter a bom porto.