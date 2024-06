Bosch aposta forte na programação para criar “Tecnologia para a vida”

Até o final da década, a Bosch quer gerar vendas na ordem dos mil milhões com software. Stefan Hartung, CEO da Bosch, revelou recentemente no Bosch Tech Day 2024, que se realizou em Renningen, Alemanha e onde o Pplware esteve presente que “o software [nos produtos da Bosch] é uma tecnologia ‘Invented for life,’ que melhora a vida dos clientes.”

Na Bosch, programação é a palavra de ordem: o fornecedor de tecnologia e serviços está a expandir o seu negócio com software e serviços. Até o final da década, a Bosch quer gerar vendas na ordem dos mil milhões com software.

Dr. Stefan Hartung, presidente do conselho de administração da Bosch, referiu que...

Há já bastante tempo que a Bosch também é uma empresa de software. Em toda a empresa, a nossa ampla experiência em diversas áreas permite-nos incorporar linhas de código diretamente nos produtos. O software nos nossos produtos é uma tecnologia ‘Invented for life’, que melhora a vida dos nossos clientes.

O software da Bosch já pode ser encontrado em muitas áreas, incluindo as linhas de produção de grandes empresas industriais, muitas oficinas de reparação de automóveis e equipamentos médicos.

Este software alerta os condutores sobre veículos na contramão, protege bens valiosos, controla a tecnologia de edifícios e já funcionou no espaço, na ISS.

Ao todo, 48.000 colaboradores trabalham como programadores de software na Bosch, desses 42.000 estão dedicados apenas ao setor de negócios da Mobilidade.

O avanço triunfante do software revolucionará fundamentalmente a indústria automóvel. No futuro, os carros serão integrados de forma contínua no mundo digital. Como resultado, serão mais do que qualquer outra coisa - atualizáveis", acrescenta Dr. Markus Heyn, membro do conselho de administração da Bosch e presidente do setor de negócios da Mobilidade.

Os automóveis vão receber novas funções não ao visitar uma oficina de reparações, mas sim através de atualizações de software "over the air".

Segundo Markus Heyn, “a tecnologia Bosch fará com que os automóveis envelheçam mais devagar.” E isto não se aplica apenas os carros. Camiões, motocicletas e e-bikes também vão receber novas funções de segurança e conveniência via atualização.

Desde o lançamento do sistema inteligente para e-bikes no final de 2021, a Bosch lançou aproximadamente 70 novas funcionalidades e modificações através da aplicação eBike Flow – a partir de uma ferramenta de alarme e rastreamento a novos modos de condução.