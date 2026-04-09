SIS lança alerta de ciberespionagem! Atenção ao seu router
O Serviço de Informações de Segurança (SIS) lançou um alerta para uma campanha de ciberespionagem à escala global que poderá também afetar utilizadores e organizações em Portugal.
Segundo a informação divulgada, esta operação está a ser conduzida por agentes associados ao serviço de informações militares russo (GRU) e tem como principal objetivo comprometer routers, permitindo a interceção e exfiltração de dados sensíveis.
SIS refere que routers são o alvo principal
Os atacantes exploram vulnerabilidades em equipamentos de rede para obter acesso privilegiado ao tráfego que por eles passa. Na prática, o objetivo é:
- Intercetar comunicações
- Capturar credenciais e tokens de autenticação
- Aceder a emails e dados de navegação
- Redirecionar tráfego para infraestruturas controladas pelos atacantes
Mesmo comunicações protegidas por protocolos como SSL e TLS podem ser comprometidas neste cenário.
De acordo com o SIS, esta campanha já decorre desde 2024 e terá resultado no comprometimento de informação sensível de cidadãos e instituições a nível internacional.
Alerta internacional coordenado
Portugal junta-se a vários países aliados, incluindo EUA, Alemanha e outros parceiros europeus, na divulgação deste alerta, com o objetivo de sensibilizar utilizadores e organizações para o risco e incentivar a adoção de medidas de mitigação.
O SIS recomenda:
- Verificar e atualizar routers e equipamentos de rede
- Alterar credenciais de acesso
- Monitorizar comportamentos anómalos na rede
- Contactar as autoridades competentes em caso de suspeita
simples, porque obriga também a atualizar essas credenciais em todos os equipamentos ligados à rede. Além disso, no caso da NOS, o router pode regressar automaticamente às credenciais originais após ficar algum tempo sem energia e ser novamente ligado.
Não são todos os routers apenas os da TP-Link.
Não sabem espiar a russia, mas deixam se ser espiados. ahahaha
Já os bots chineses, americanos, romenos, indianos, Rui pintos desta vida acederam ao nosso router mas cuidado vem aí os Russos…
A maioria dos routers usados em Portugal, são das operadoras, em que o cliente não tem qualquer possibilidade de atualizar firmware. Além disso, também serão uma minoria dos que expoem a interface web do router para fora.