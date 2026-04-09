SIS lança alerta de ciberespionagem! Atenção ao seu router

O Serviço de Informações de Segurança (SIS) lançou um alerta para uma campanha de ciberespionagem à escala global que poderá também afetar utilizadores e organizações em Portugal.

Segundo a informação divulgada, esta operação está a ser conduzida por agentes associados ao serviço de informações militares russo (GRU) e tem como principal objetivo comprometer routers, permitindo a interceção e exfiltração de dados sensíveis.

SIS refere que routers são o alvo principal

Os atacantes exploram vulnerabilidades em equipamentos de rede para obter acesso privilegiado ao tráfego que por eles passa. Na prática, o objetivo é:

Intercetar comunicações

Capturar credenciais e tokens de autenticação

Aceder a emails e dados de navegação

Redirecionar tráfego para infraestruturas controladas pelos atacantes

Mesmo comunicações protegidas por protocolos como SSL e TLS podem ser comprometidas neste cenário.

De acordo com o SIS, esta campanha já decorre desde 2024 e terá resultado no comprometimento de informação sensível de cidadãos e instituições a nível internacional.

Alerta internacional coordenado

Portugal junta-se a vários países aliados, incluindo EUA, Alemanha e outros parceiros europeus, na divulgação deste alerta, com o objetivo de sensibilizar utilizadores e organizações para o risco e incentivar a adoção de medidas de mitigação.

O SIS recomenda: