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SIS lança alerta de ciberespionagem! Atenção ao seu router

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Autor: Pedro Pinto

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  1. MadaNa says:
    9 de Abril de 2026 às 09:00

    simples, porque obriga também a atualizar essas credenciais em todos os equipamentos ligados à rede. Além disso, no caso da NOS, o router pode regressar automaticamente às credenciais originais após ficar algum tempo sem energia e ser novamente ligado.

    Responder
  2. Sail says:
    9 de Abril de 2026 às 09:48

    Não são todos os routers apenas os da TP-Link.

    Responder
  3. Analista says:
    9 de Abril de 2026 às 09:58

    Não sabem espiar a russia, mas deixam se ser espiados. ahahaha

    Responder
  4. guilherme says:
    9 de Abril de 2026 às 10:02

    Já os bots chineses, americanos, romenos, indianos, Rui pintos desta vida acederam ao nosso router mas cuidado vem aí os Russos…

    Responder
  5. David Guerreiro says:
    9 de Abril de 2026 às 10:11

    A maioria dos routers usados em Portugal, são das operadoras, em que o cliente não tem qualquer possibilidade de atualizar firmware. Além disso, também serão uma minoria dos que expoem a interface web do router para fora.

    Responder

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