Sorteio de streamer da Twitch atraiu milhares de pessoas a Nova Iorque e provocou o caos

Volta e meia surgem notícias insólitas que mostram situações inesperadas que nos deixam de boca aberta. Recentemente o caso aconteceu nos Estados Unidos onde o popular streamer da plataforma Twitch, Kai Cenat, lançou um sorteio que atraiu milhares de pessoas a Nova Iorque. O fenómeno provocou um verdadeiro caos sem controlo, tendo sido necessária a intervenção da polícia.

Streamer lança sorteio que provoca descontrolo nas ruas de Nova Iorque

Segundo as recentes informações reveladas pelo canal CBS, na tarde da passada sexta-feira (4) o popular streamer da Twitch Kai Cenat prometeu aos utilizadores um "grande sorteio" que levou milhares de pessoas a uma praça de Nova Iorque. Mas aquilo que inicialmente poderia ser um evento interessante e animado, rapidamente se tornou num verdadeiro caos descontrolado com uma multidão em êxtase o que levou mesmo à intervenção das autoridades policiais.

Foi através da sua conta no Instagram que o streamer anunciou o sorteio de prémios como jogos e computadores. Não tardou a que a notícia se espalhasse e fosse vista por milhares de pessoas. Mas à chegada ao local, o espaço acabou por ser pequeno demais para tanta gente... resultando naquilo que se pode ver pelos vídeos partilhados.

O descontrolo foi quase instantâneo com pessoas a empurarem-se umas às outras para tentarem chegar mais perto de Kai Cenat, que estava rodeado de seguranças. O streamer ainda tentou pôr ordem e acalmar as pessoas, iniciando até uma transmissão ao vivo para a sua conta do Twitch, mas sem sucesso.

A situação escalou para sentimentos de frustração e desagrado e muitas das pessoas acabaram por adotar comportamentos agressivos, mandando garrafas pelo ar, cones de trânsito, algumas subiram estruturas e carros e atitaram barreiras de proteção ao chão.

Assim que as autoridades foram alertadas dirigiram-se de imediato ao local para tentarem controlar as pessoas e garantirem a segurança de todos os presentes. Foram montadas barricadas e alertadas as pessoas para que não se deslocassem àquela área.

E as últimas informações sobre o assunto revelam que o streamer Kai Cenat foi acusado de provocar a desordem, uma vez que o evento não foi feito de forma organizada nem foi sequer preparado pelas autoridades.