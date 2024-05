Sabia que é possível pedir um cartão de cidadão provisório?

O Cartão de Cidadão (CC) é um documento de identificação físico que contém um chip (smartcard), permitindo identificar o cidadão português perante qualquer entidade pública ou privada, pessoalmente ou de forma digital. Sabia que pode pedir um provisório?

O Cartão de Cidadão provisório pode ser emitido em situações de urgência comprovada, ou seja, quando se comprove que é preciso obter um documento de identificação civil em tempo inferior ao Cartão de Cidadão extremamente urgente (com entrega no próprio dia do pedido ou no dia útil seguinte).

Por exemplo, pode pedir um CC provisório se precisar de viajar de urgência. O Cartão de Cidadão provisório tem a validade de 90 dias e só pode ser pedido em Portugal.

Cartão de Cidadão provisório é entregue nos seguintes locais:

Açores – Registo Civil de Ponta Delgada e Registo Civil de Angra do Heroísmo.

Aveiro – Registo Civil de Aveiro.

Braga – Registo Civil de Braga.

Castelo Branco – Registo Civil de Castelo Branco.

Coimbra – Loja de Cidadão de Coimbra.

Évora – Registo Civil de Évora.

Faro – Registo Civil de Faro.

Lisboa – Balcão Departamento de Identificação Civil do Campus da Justiça.

Madeira – Conservatória do Registo Civil do Funchal.

Porto – Departamento de Identificação Civil do Porto (Palacete dos Pestanas).

O custo do CC varia consoante o tipo de pedido, a idade e o prazo de entrega do cartão. No caso de um pedido de Cartão de Cidadão provisório (no próprio dia) o valor são 70 euros - pode saber mais aqui.