Segurança Social: há um novo pedido que pode fazer online

O Portal da Segurança Social tem vindo a ganhar novas funcionalidades. Depois da bonificação do abono de família para crianças e jovens com deficiência e subsídio por assistência de terceira pessoa, foram também adicionadas novas declarações e o pedido de Subsídio de Educação Especial através do Portal da Segurança. Mas há um novo pedido que pode fazer online.

Segurança Social: Já pode fazer pedidos de plano prestacional online

Os cidadãos e as empresas já podem registar os pedidos de plano prestacional para pagamento de dívidas diretamente no Portal da Segurança Social, recebendo a resposta por via eletrónica.

Deixa, assim, de ser necessária a deslocação a um Serviço de Atendimento ou o preenchimento do requerimento para entrega do pedido.

Os planos prestacionais permitem que cidadãos e empresas em dificuldades financeiras possam cumprir as suas obrigações de forma faseada, acordada previamente.