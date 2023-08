Questão: Tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico?

Os carros elétricos têm sido um tema em constante destaque nas notícias tecnológicas. Estes veículos já são vistos com muita regularidade nas estradas portuguesas e do resto do mundo e tudo indica que este será o caminho do futuro automóvel. Assim, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se tem ou se está a pensar comprar algum veículo elétrico. Participe!

Tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico?

Carros elétricos, carros autónomos, carros movidos a hidrogénio são alguns dos assuntos que marcam as notícias do ramo automóvel nos dias que correm. Se há bem poucos anos apenas associavamos a Tesla de Elon Musk ao mercado dos elétricos, atualmente grande parte das marcas de carros já lançou pelo menos algum modelo de veículo movido a baterias.

Muitos condutores já apostaram neste segmento e não voltaram a pensar na possibilidade de regressar aos tradicionais carros a combustão. No entanto também existem ainda vários condudores reticentes em relação a esta tecnologia e muitos não querem nem pensar em trocar o seu carro a combustível por um elétrico.

No mês de abril de 2022 questionámos os nossos leitores sobre este tema onde 44% responderam que, apesar de ainda não terem, estavam a pensar comprar um veículo elétrico. Passado quase um ano e meio, queremos ver como está o estado da arte deste tema atualmente. Será que aumentou a quantidade de pessoas com elétricos? E há mais ou menos gente a sonhar com estes automóveis?

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico? Sim, tenho.

Não, mas estou a pensar comprar.

Não, nem quero. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, de modo a conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Deixe-nos então sugestões de temas na caixa de comentários ou envie para marisa.pinto@pplware.com