44% dos leitores não tem, mas está a pensar comprar um carro elétrico

Cada vez mais os carros elétricos são uma das opções que pertencem ao leque de escolhas dos consumidores. E para facilitar essa mesma escolha, já temos ao dispor no mercado vários modelos para todas as necessidades e possibilidades económicas.

Assim, na nossa última questão semanal quisemos saber se os nossos leitores já têm ou estão a pensar comprar um carro elétrico. Vamos conhecer os resultados.

Tem, ou está a pensar comprar, algum veículo elétrico?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.571 respostas obtidas.

E de acordo com os resultados obtidos, a maioria dos leitores, com 44% dos votos, respondeu que não tem um carro elétrico, mas está a pensar comprar (1.130 votos). Por sua vez, 34% dos participantes respondeu que não tem, mas também não quer um destes veículos (866 votos). Já 22% respondeu que sim, tem um carro elétrico (575 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados.

Nos comentários do artigo desta nossa questão, e tal como já vem sendo um hábito, as opiniões dividem-se. Por um lado temos os adeptos dos carros elétricos que evidenciam todas as mais variadas vantagens de ter estes veículos. Por outro lado temos quem ainda seja cético quando a estes automóveis, apresentando também os seus argumentos. E existem ainda aqueles que se encontram no meio termo e que, embora não tenham um carro elétrico, reconhecem os seus benefícios.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se tem ou está a pensar comprar um carro elétrico.

