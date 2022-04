Será o TikTok perigoso para a sua privacidade e segurança?

O TikTok tem estado na vanguarda de inúmeros rumores sobre violações de privacidade e questões de segurança. Foi banido na Índia, e pelo exército e marinha dos EUA por ameaças à segurança nacional. Apesar de ser uma rede social interessante e de entretenimento, terá ela um lado mau?

Descubra o porquê de o TikTok ser perigoso para a sua privacidade e segurança.

O TikTok é uma rede social gratuita que permite aos utilizadores partilhar pequenos vídeos que variam entre 15 e 60 segundos, podendo, em alguns casos, ultrapassar. Apesar de parecer inofensiva, esta aplicação tem um lado não tão agradável.

Porque é que esta rede social é perigosa?

Semelhante à maioria das redes sociais, o TikTok recolhe dados e informações dos utilizadores. Há quem ache "fácil" aceitar algumas invasões ao utilizar serviços gratuitos. Contudo, o TikTok é frequentemente acusado de levar as coisas longe demais, representando sérios riscos de segurança e privacidade para os seus utilizadores.

Isso levou tanto empresas privadas como alguns departamentos governamentais a proibir os seus empregados de instalar e utilizar a aplicação nos seus dispositivos de trabalho. E a Amazon foi uma das primeiras empresas a decretar a proibição aos trabalhadores, apesar de mais tarde terem retirado a sua decisão.

Mas quais são os perigos a que estamos sujeitos sendo utilizadores do TikTok?

1. O TikTok está repleto de vulnerabilidades de segurança

Nos últimos anos, os investigadores de segurança encontraram múltiplas vulnerabilidades de segurança na aplicação. E como o TikTok tem acesso a muita informação pessoal, tornou-se a app preferida de muitos hackers.

Uma forma de os hackers tirarem partido do TikTok é enviando aos utilizadores uma mensagem de texto que lhes permite aceder às suas contas. Outra é aproveitar o facto de a app usar uma ligação HTTP insegura em vez da opção mais segura, HTTPS.

Isto permite aos cibercriminosos manipularem os feeds dos utilizadores e mostrarem conteúdos não solicitados que podem ser enganadores ou perturbadores, especialmente para os mais jovens.

2. O TikTok recolhe muitos dados

Isto pode não incomodar muita gente, a menos que seja um/a entusiasta da privacidade. No entanto, a procura do TikTok na recolha de dados não se limita a recolher as suas preferências, seguindo que tipo de conteúdo gosta.

Na sua política de privacidade, o TikTok declara que recolhe "informação que fornece no contexto da composição, envio ou receção de mensagens". Centrando-se na utilização da palavra "composição", o TikTok não se limita a recolher dados e mensagens que partilha utilizando a aplicação, mas o conteúdo que criou ou escreveu, mas que não partilhou.

O TikTok também tira partido de todas as permissões de acesso que lhe dá, recolhendo informações sobre o modelo do seu smartphone, resolução do ecrã, SO atual, número de telemóvel, endereço de correio eletrónico, localização, e até lista de contactos.

Embora seja importante notar que não existem provas claras de que o TikTok partilhe dados dos utilizadores, no seu núcleo, a empresa da rede social tem-nos.

3. Repercussões a longo prazo

A utilização regular do TikTok, quer como consumidor ou criador de conteúdos, aumenta a sua pegada digital. Por si só, isto já representa grandes riscos, tais como ser mais propenso a ataques de phishing e perseguição. Esta é uma razão importante pela qual deve preocupar-se com a sua pegada digital.

A utilização do TikTok poderá impedir o seu trabalho no campo que escolheu, por exemplo, aqueles que requerem um elevado grau de segurança, tais como ocupações governamentais de alto nível - não ficarão satisfeitos se um país estrangeiro tiver acesso a informações altamente pessoais e detalhadas sobre si.

4. O impacto do TikTok no futuro

As centenas de horas de vídeo que os indivíduos carregam de si próprios são uma mina de ouro para inteligência artificial e desenvolvimento de aprendizagem automática. Isso não é necessariamente uma coisa boa. A razão pela qual o TikTok é mau resume-se aos seus perigos futuros, talvez piores que os atuais.

No seu estado atual, o reconhecimento facial e os algoritmos profundamente falsos não representam ameaças sérias para os utilizadores. No entanto, com esta quantidade de dados de alta qualidade, o futuro também pode ser sombrio para todos.

Tenha cuidado com o que partilha no TikTok

Ao utilizar uma aplicação ou serviço, lembre-se que as políticas de privacidade e regulamentos de segurança podem mudar a qualquer momento, deixando os seus dados expostos e o seu dispositivo vulnerável.

Deve evitar a confiança e a partilha excessiva com aplicações que não valorizam a segurança e a privacidade.

