Amazon pede aos funcionários para removerem o TikTok por questões de segurança

O TikTok quase que pode ser apelidado de ‘aplicação da pandemia’ pois uma fatia significativa de utilizadores de todo o mundo instalaram e utilizaram-na durante o confinamento.

No entanto são várias as dúvidas quanto à segurança desta aplicação e já muita tinta se escreveu sobre isso mesmo. E agora a Amazon pediu aos seus funcionários que removessem o TikTok dos seus smartphones, exatamente por questões de segurança.

Amazon pede aos funcionários para eliminarem o TikTok

Os funcionários da Amazon ficaram surpreendidos quando, nesta sexta-feira, dia 10 de julho, receberam um email peculiar da empresa. Nesse email, a Amazon pediu aos funcionários que removessem a app TikTok dos seus smartphones como forma de evitar e prevenir eventuais problemas de segurança.

Mas o pedido não abrangia qualquer smartphone dos trabalhadores, mas sim aqueles que tivessem acesso ao serviço de email da própria Amazon. E caso optem por não remover o TikTok, então os funcionários não vão poder aceder às mensagens da empresa através do equipamento. A Amazon permite apenas o acesso ao TikTok no computador, através do browser.

De acordo com a empresa americana, este pedido trata-se de uma medida de segurança. No entanto não foi explicado que consequências e comprometimentos de segurança poderia vir a ter a Amazon com o TikTok instalado nos smartphones dos trabalhadores. Mas é curioso que o pedido tenha sido feito na mesma semana em que o governo dos Estados Unidos da América mostrou intenção de banir a aplicação chinesa.

O The Verge contactou um representante do TikTok, o qual se mostrou surpreso:

Apesar de a Amazon não nos ter comunicado antes de enviar o email, e de não entendermos quais as preocupações, estamos abertos para dialogar e resolver o problema.

No entanto, algumas horas depois, a porta-voz da Amazon Kristin Brown confirmou o email destinado aos funcionários, mas adiantou que foi “enviado por engano“.

Mas esta atitude contra a aplicação e em redor da sua segurança, ou falta dela, não é novidade nem é exclusiva da Amazon. Recentemente a Índia removeu 59 aplicações chinesas, entre elas o TikTok. A Holanda também começou a investigar a app da empresa ByteDance para saber se esta protege efetivamente a privacidade das crianças.