Samsung ultrapassa Apple e volta a ser a marca que vende mais smartphones no planeta

2023 foi um ano importante para a Apple e para o iPhone. A marca conseguiu assumir novamente o domínio do mercado dos smartphones, relegando a Samsung para o segundo lugar no top de marcas. Agora, meses depois dessa mudança, a Samsung recuperou o seu lugar e volta a ser a marca que vende mais smartphones no planeta.

Samsung ultrapassa Apple e vende mais smartphones

Depois de 5 meses em que esteve numa posição secundária, a Samsung terá mudado o mercado e passou a dominar no universo dos smartphones. Estes são os mais recentes dados e mostram que a empresa sul-coreana assume novamente a liderança, uma posição que teve sob a sua alçada nos últimos 13 anos.

Os bons resultados alcançados pelo iPhone parecem não ter sido suficientes para superar a série Galaxy S24 da Samsung. Esta é uma das mais bem-sucedidas da empresa sul-coreana nos últimos anos e em fevereiro terá crescido, em conjunto com os restantes modelos que a marca vende nos diferentes mercados.

Segundo o último relatório da Counterpoint, a Samsung vendeu 19,69 milhões de smartphones em todo o planeta durante o último mês de fevereiro. Esses números impulsionaram a empresa para a primeira posição no ranking global, atingindo uma participação de 20% nas vendas totais.

IA do Galaxy S24 bateu a oferta do iPhone

Os bons resultados da Samsung também estendem-se à Europa e aos EUA. No velho continente, a Samsung atingiu uma quota de 34%, e nos Estados Unidos a melhoria foi maior, com um aumento de 16 pontos percentuais, chegando aos 36%. Em termos de comparação, a Apple, por sua vez, caiu para a segunda posição no ranking global, com 17,41 milhões de unidades de iPhone vendidas e 18% de participação no mercado.

Os analistas acreditam que os bons resultados alcançados pelos Galaxy S24 têm muito a ver com o crescimento que a empresa teve ao longo do mês de fevereiro. No total, 6,53 milhões de unidades desta nova série da Samsung foram vendidas ao longo do mês, e mais da metade dos smartphones vendidos nos Estados Unidos em fevereiro pertenciam à série Galaxy S24.

Afirmam também que as novas funções baseadas em inteligência artificial dos Samsung são um incentivo para os consumidores, que os preferem aos iPhone. No entanto, resta saber quanto tempo estes vão ter o domínio. A Apple terá novos equipamentos em setembro e poderá mostrar novidades no campo da IA, devendo a criadora do Galaxy S24 aproveitar para fazer vendas até esse momento.