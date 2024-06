Huawei vence Apple pela primeira vez no maior mercado do planeta com o HarmonyOS

Depois de todos os problemas que teve no passado, a Huawei tomou a decisão de criar o seu sistema operativo móvel, o HarmonyOS. Ainda que muitos dessem como certo o seu fim, a verdade é que este vingou e tem mostrado a sua qualidade. Agora volta a destacar-se ao levar a Huawei a bater a Apple pela primeira vez no maior mercado do planeta.

A Huawei tem chamado a atenção com as inovações que tem trazido ao HarmonyOS nos últimos anos. A reforçar a qualidade desta proposta estão os últimos dados da China, que mostraram que ultrapassou pela primeira vez o iOS da Apple. O HarmonyOS tornou-se o sistema operativo móvel mais usado, logo atrás do Android.

O HarmonyOS bateu o iOS na China

Segundo os dados mais recentes da empresa de pesquisa Counterpoint Research, o HarmonyOS da Huawei ultrapassou o iOS e tornou-se o segundo sistema operativo móvel mais popular na China. Esta pesquisa, focada no mercado chinês, revelou que o HarmonyOS atingiu números históricos.

O sistema da Huawei aumentou a sua participação de mercado de 8% no primeiro trimestre de 2023 para 17% no primeiro trimestre de 2024. Já o iOS viu a sua participação de mercado cair de 20% para 16% no mesmo período. Isso significa que as vendas dos diferentes modelos do iPhone 15 não estão ao nível esperado.

O HarmonyOS ultrapassou o iOS em taxas de utilização na China pela primeira vez. Também se tornou a segunda maior plataforma móvel deste país, apenas atrás do Android da Google. A Huawei destaca-se por ter revelado uma grande recuperação, principalmente após ter sido privada de serviços básicos devido às sanções dos EUA.

Huawei continua a crescer face à Apple

A taxa de utilização do Android no mercado global é de cerca de 77%. O HarmonyOS, por outro lado, duplicou o número de utilizadores relativamente ao ano anterior, de 2% para 4%. Globalmente, o uso do iOS está em segundo lugar, com 19%.

Os analistas prevêem que a Huawei aproveite esse impulso. A criadora do HarmonyOS, que atraiu grande atenção com dispositivos como as séries Mate 60 e Pura 70, quer fazer evoluir o seu sistema e trazê-lo para PCs e para muitos outros dispositivos.