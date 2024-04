Google vai apagar dados da navegação anónima do Chrome para resolver processo

Ainda que seja muito útil para muitos utilizadores, a navegação anónima do Chrome tem sido uma verdadeira fonte de problemas para a Google. Este modo incógnito não o é, na verdade, e as queixas têm-se somado ao longo dos anos. Agora, a Google parece decidida a apagar dados da navegação anónima do Chrome para resolver um processo em tribunal.

Google apagará dados da navegação anónima

Foi em 2020 que se iniciou um processo contra a Google e o modo de navegação anónima do Chrome. Os queixosos reclamaram que o browser da gigante das pesquisas, mesmo contra as indicações presentes, reunia informação, seguia os passos dos utilizadores e processava a informação recolhida.

O pedido de 5 mil milhões de dólares (cerca de 4,5 mil milhões de euro) era o objetivo, tendo também a Google de parar a recolha de informação. Com o avançar deste processo a gigante das pesquisas acabou por ter de ceder em outras áreas, até que em 2023 um novo passo foi dado. Estaria a ser negociado um acordo para evitar um processo em tribunal.

Agora, e do que está a ser avançado, a Google estará a preparar-se para resolver esta questão, sem que o caso chegue aos tribunais. Para isso irá apagar um volume de dados muito grande, recolhido diretamente do Chrome com a utilização do modo de navegação anónima.

Ação resolve processo tomado contra o Chrome

Este processo levará a que a Google vá destruir ou anonimizar milhões de pontos de dados recolhidos dos utilizadores do Chrome enquanto estes usavam o modo de navegação anónima. A empresa deve também atualizar as informações oficiais sobre o tipo de dados que recolhe dos utilizadores quando o Chrome está a ser usado neste modo.

No acordo alcançado, a Google também teria de manter uma configuração no Chrome que bloquearia todos os cookies de terceiros como a configuração padrão nos próximos cinco anos. No entanto, e graças ao plano da empresa de se livrar de todos os cookies de terceiros, através da Privacy Sandbox, esta mudança pode acabar por não acontecer.

Este passo poderá assim colocar fim ao processo que se arrasta desde 2020 e libertar a Google de pagar um valor que poderia passar os 5 mil milhões de dólares. Ainda assim, nada impede que outros processos surjam e que arrastem o Chrome e a sua navegação anónima para os tribunais.