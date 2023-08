A navegação anónima do Chrome é uma das mais-valias do Chrome, mas nem todos sabem como funciona, na verdade. Julgam estar protegidos por uma capa de privacidade, mas não é bem assim. É precisamente este ponto que está prestes a custar 5 mil milhões de dólares à Google, fruto de um julgamento.

Navegação anónima vai causar problemas

Mesmo não sendo verdadeiramente privada, a navegação anónima do Chrome tem sido apresentada como tal ao longo dos anos. A gigante das pesquisas publicita que os utilizadores podem navegar em privado e as outras pessoas que utilizarem o dispositivo não veem a atividade.

Foi este pressuposto que levou a que a Google fosse a tribunal, num processo levantado por muitos utilizadores. Aqui é apontado que os cookies, análises e ferramentas da Google em apps continuaram a seguir rastrear a atividade na Internet, mesmo após os utilizadores ativaram este modo de navegação no Chrome.

chasom-brown-et-al-v-google



Multa de 5 mil milhões de dólares à Google

A dar razão a todos os que levaram a Google a tribunal, a juíza Yvonne Gonzalez Rogers negou a intenção da Google para fosse realizado um julgamento sumário. A responsável pelo julgamento sustentou a sua decisão para a informação no aviso de privacidade do Chrome, política de privacidade, ecrã inicial da navegação anónima e página de ajuda da pesquisa e navegação privada.

Nesses diferentes locais da navegação anónima a informação presente limita o que é verdadeiramente guardado. Há ainda dados incorretos sobre como os utilizadores podem controlar as informações que partilham. Com que ali está, pode ser entendido que a Google não irá recolher dados enquanto é usada a navegação anónima.

Some key lines from Judge Gonzalez Rogers: "Google’s motion hinges on the idea that plaintiffs consented to Google collecting their data while they were browsing in private mode....." #privacy #Chrome #litigation https://t.co/Mk0OJsCvE9 — Mike Swift (@Swiftstories) August 8, 2023

Decisão está praticamente tomada pelo tribunal

A Google já contestou esta decisão, alegando que o modo de navegação anónima no Chrome oferece a opção de navegar na Internet sem que a atividade seja guardada no browser ou no dispositivo. Afirmam claramente que cada vez que é aberto um separador anónimo, os sites podem recolher informações sobre a atividade de navegação durante a sessão.

Este processo iniciou-se em 2020, e quem avançou quer receber "pelo menos" 5 mil milhões de dólares (cerca de 4,5 mil milhões de euros) em danos. Esta decisão não foi totalmente surpreendente, uma vez que a juíza já tinha dado a entender que estaria do lado dos queixosos. Com esta decisão, fica mais próximo o desfecho e a decisão de castigar a Google pelo que a navegação anónima do Chrome oferece.