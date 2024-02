Dia da Internet Mais Segura: Google promove o bem-estar digital para os mais novos

Para assinalar o Dia da Internet Mais Segura, que se celebra hoje, 6 de fevereiro, a Google está a partilhar novos compromissos, ferramentas e melhorias contínuas em produtos para ajudar crianças e famílias a criarem relacionamentos seguros, saudáveis e equilibrados com a tecnologia.

A Internet ajudou milhões de crianças a aprenderem, a conectarem-se e a prepararem-se para o seu futuro de formas que eram impossíveis há uma década.

À medida que mais jovens estão online e são introduzidas inovações como a Inteligência Artificial (IA), as pessoas estão a fazer perguntas importantes sobre como podem ajudar as crianças – desde o pré-escolar até ao ensino secundário – a criar e a manter relações seguras e saudáveis ​​com a tecnologia.

Segundo a Google, desde 2019, as pesquisas por "saúde mental de adolescentes" mais do que duplicaram, atingindo um máximo histórico no ano passado. Em 2023, pessoas de todo o mundo procuraram, mais do que nunca, informação sobre "controlo parental", "tempo de ecrã" e "IA para crianças".

As perguntas sobre tecnologia são prioridade para as famílias e, neste Dia da Internet Mais Segura, a Google está a partilhar novos compromissos, ferramentas e melhorias contínuas em produtos para ajudar crianças e famílias a criarem relacionamentos seguros, saudáveis ​​e equilibrados com a tecnologia.

Google quer ajudar as famílias a permanecerem seguras e a encontrarem o equilíbrio certo com a tecnologia

Numa publicação oficial assinada por Karen DeSalvo, Chief Health Officer, a gigante das pesquisas partilha que continua a investir em formas de ajudar os pais e os cuidadores a encontrarem o equilíbrio certo com a tecnologia. Por exemplo, através do Family Link, a partir do qual disponibiliza configurações e ferramentas fáceis de usar para:

Entender como as crianças passam o tempo online;

Definir limites de tempo de utilização;

Orientar para conteúdo adequado à idade;

Gerir permissões de aplicações com apenas alguns cliques rápidos.

Mais recentemente, a Google revela estar trabalhar noutras formas de facilitar ainda mais o processo de gestão das contas da família, bem como atualização de configurações e partilha de informações com segurança:

Simplificar como os pais encontram e atualizam o Family Link

Os pais que estão logados nas suas Contas Google só precisam de pesquisar por "controlo parental" e uma caixa de informações dedicada irá aparecer com a lista das contas que supervisionam e os links rápidos para as configurações de cada conta supervisionada.

Permitir que as palavras-passe sejam partilhadas com segurança entre a família

As contas que fazem parte de um grupo familiar terão, em breve, a opção de partilhar nomes de utilizadores e palavras-passe para um website ou serviço específico diretamente do Gestor de Palavras-Passe da Google. Quer dois membros de uma família estejam a coordenar a creche através de uma única conta, ou uma criança a permitir que um dos pais aceda às suas tarefas escolares, partilhar palavras-passe com segurança nunca foi tão fácil.

Simplificar as configurações da Pesquisa Segura

Embora a Pesquisa Segura esteja ativa por padrão para utilizadores menores de 18 anos, a Google simplificou o controlo das configurações da Pesquisa Segura para os adultos (por exemplo, para ativar o desfoque ou o filtro da Pesquisa Segura), tornando estas configurações diretamente acessíveis nos resultados na página de Pesquisa para as pesquisas relevantes.

Investimento contínuo no bem-estar digital dos adolescentes no YouTube

Além de capacitar os pais com as ferramentas e os controlos, a Google lançou funcionalidades padrão para adolescentes no YouTube que se concentram no bem-estar digital. Isto inclui os lembretes "Para Fazer uma Pausa" e "Para dormir", que estão disponíveis globalmente e que foram reformulados para serem mais visivelmente proeminentes e surgirem com mais frequência.

Em novembro passado, a Google também anunciou que iria limitar as recomendações de conteúdo que poderia ser problemático para alguns adolescentes se visualizado repetidamente – tais como vídeos que comparam características físicas e idealizam certos tipos em detrimento de outros. Segundo a gigante, estas atualizações serão disponibilizadas em mais países no decorrer dos próximos meses.

O YouTube também apoiou um novo relatório desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo British Medical Journal (BMJ), que destaca os princípios para conteúdo apropriado de saúde mental para adolescentes e proporciona orientações sobre as estratégias de comunicação para este conteúdo. Saiba mais sobre estas atualizações nesta publicação no blog oficial do YouTube acerca do Dia da Internet Mais Segura.

Para a Google, todos estes esforços demonstram o seu compromisso contínuo em ajudar a manter as crianças e as famílias mais seguras online. Para saber mais sobre os produtos e recursos práticos da gigante, visite families.google.