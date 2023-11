Mítica Lambretta apresenta a Elettra, uma scooter old school com tecnologia elétrica

Mesmo aqueles que não são entusiastas reconhecerão a mítica Lambretta. Agora, seguindo aquela que está a ser a tendência do mercado, a icónica marca atrever-se-á a apostar na tecnologia elétrica, com a Elettra.

O nome Lambretta já lhe terá passado pelos ouvidos e, caso tenha uma paixão especial por scooters, a marca ser-lhe-á familiar. As scooters italianas foram icónicas durante várias décadas, sendo ainda hoje um clássico, e foram as grandes rivais da Vespa da Piaggio.

Nova Lambretta segue a tendência elétrica do mercado

Apresentada no EICMA 2023, o Salão de Motos de Milão, a nova Elettra mistura o aspeto old school inerente com o futuro. Afinal, é uma scooter 100% elétrica e chega com uma velocidade máxima de 110 km/h.

Esta scooter elétrica italiana tem um motor elétrico de 11 kW (15 cv) e esconde o motor e a bateria fixa na parte traseira, que pode ser acedida através de um sistema de botões.

A energia é armazenada na bateria de lítio de 4,6 kWh, que garante uma autonomia de 127 quilómetros. Numa tomada convencional de 220V, a bateria carrega-se em 5,5 horas, e com um carregamento rápido chega aos 80% em apenas 35 minutos.

A Lambretta Elettra possui 3 modos de condução (Eco, Ride e Sport), rodas de 12 polegadas, discos de travão em ambos os eixos e suspensão dedicada, para um peso total de 135 kg.

Apesar de ter sido apresentada em forma de conceito, foi assegurado que a scooter Elettra será comercializada.