Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Give Me One Reason - Tracy Chapman

Tracy Chapman (Cleveland, Ohio, 30 de março de 1964) é uma cantora norte-americana de folk, blues, soul e pop rock, vencedora de 4 prémios Grammy Awards, tornada mundialmente famosa por suas canções "Fast Car", "Baby Can I Hold You" e "Give Me One Reason".

Tracy Chapman toca guitarra e escreve canções desde criança. Ingressou no programa "A Better Chance", voltado a identificar crianças negras talentosas para o desenvolvimento académico, o que lhe permitiu frequentar a Wooster School, no Connecticut e posteriormente a Tufts University, em Medford (Massachussets).

Em maio de 2004, a Tufts University concedeu-lhe o título de doutora honoris causa em Belas-artes, pela sua contribuição como uma artista socialmente envolvida e pelas suas realizações artísticas.

Ainda durante a faculdade, Chapman começou a apresentar-se nas ruas, tocando o seu violão em cafés de Cambridge, Massachussets. Enquanto esperava a sua graduação académica, assinou contrato com a SBK Records, em 1988, lançando o seu primeiro álbum, intitulado "Tracy Chapman" - que foi logo aclamado pela crítica, e passou a realizar tournées e a conquistar o público. Após a sua aparição num programa de TV, em homenagem aos setenta anos de Nelson Mandela, em junho, sua música "Fast Car" alcançou o topo dos tops nos Estados Unidos, ficando entre as 10 mais tocadas da lista da Billboard Hot 100, enquanto outras faixas também ficavam entre as mais ouvidas, "Baby Can I Hold You" entre estas.

O disco vendeu bem, alcançando vários certificados de venda da RIAA (discos de platina), e fazendo-a vencer no ano seguinte (1989) quatro Grammy Awards, inclusive a de melhor artista revelação.

Chapman tornou-se, depois disto, uma artista ligada à Amnistia Internacional, participando da turné "Human Rights Now!". Segundo algumas fontes, Chapman tornou-se uma das mais influentes artistas no meio universitário norte-americano, nos anos 80.

O seu álbum seguinte, Crossroads (1989), não teve o mesmo sucesso comercial. Em 1992, quando lançou o seu trabalho seguinte - Matters of the Heart - o seu público era restrito a fãs dedicados. Apesar de todos acreditarem ter encerrado a sua carreira, surpreendeu os analistas em 1995, com New Beginning, que vendeu mais de 3 milhões de cópias apenas nos EUA, e rendeu-lhe um Grammy, em 1997, de melhor canção de rock.

Em 2000 Telling Stories foi um álbum com músicas mais voltadas para o rock que para o estilo pop, que até ali seguia. A música-título do disco foi bastante tocada nas rádios europeias, e em alguns segmentos norte-americanos. Em 2001 veio a coletânea, batizada de Collection.

O sexto álbum de inéditos foi Let It Rain, de 2002, que Chapman divulgou em turné pela Europa e EUA em 2003.

Where You Live, sétimo álbum da cantora, foi lançado em setembro de 2005, com o qual realizou concertos pelos Estados Unidos e Europa.

Em 11 de novembro de 2008, na comemoração dos vinte anos do lançamento do seu primeiro disco, Tracy Chapman lançou o seu oitavo álbum, Our Bright Future ("Nosso futuro brilhante"), dando início no dia seguinte, em Bruxelas, a uma turné europeia. Deste novo álbum destaca-se a música "Thinking of you", já considerada uma das mais belas e sensíveis composições de Chapman.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?